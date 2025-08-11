Actuaciones grabadas: la Policía de Benalmádena tendrá cámaras corporales

Se conocen con el nombre de DGU (Dispositivos de Grabación Unipersonales) o con el anglicismo 'body cam' (cámara corporal) y seguramente la mayoría supiera de ... su existencia y su utilidad por actuaciones de policías estadounidenses que habían acabado con víctimas mortales. El Cuerpo Nacional de Policía las estrenó el 8 de agosto de 2022 y en las próximas semanas lo hará la Policía Local de Benalmádena.

El Ayuntamiento ya ha recibido los primeros 20 dispositivos, pero no podremos ver a los agentes benalmadenses haciendo uso de estas cámaras hasta que no concluya el proceso de adaptación del funcionamiento de software e interno de los aparatos que se está llevando a cabo para adecuarlas a lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos.

Las cámaras graban en bucle en periodos de tres minutos y las imágenes se borran automáticamente salvo que el agente decida guardarlas

Las cámaras tienen diferentes modos de funcionamiento, pero para el servicio de los agentes lo que hacen es grabar en bucle en periodos de tres minutos, según indica el Consistorio. Las imágenes se borran automáticamente, salvo cuando el agente decida que hay que guardar una prueba. En ese caso, deberá pulsar un botón que hará que la grabación se almacene en el disco duro del dispositivo.

«Con las cámaras unipersonales se garantizará la seguridad tanto de los policías como de los ciudadanos durante la prestación del servicio, especialmente en intervenciones conflictivas, donde se podrá visualizar cómo se han desarrollado los hechos», apuntan desde el Consistorio.

De este modo, las grabaciones sirven como una prueba audiovisual clara en juicios y procedimientos administrativos, pero también tiene un efecto disuasorio porque las personas tienden a comportarse mejor cuando sabe que están siendo grabadas.