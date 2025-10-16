Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del pleno ordinario de octubre en Estepona Emma Pérez-Romera.

El pleno de Estepona rechaza una moción sobre VPO en la localidad y otra sobre la bajada del IBI

El alcalde ha justificado el voto negativo de su grupo porque «nada de lo presentado se considera que sea urgente»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:23

Comenta

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Estepona, con su mayoría absoluta y el concejal no adscrito, Antonio Benítez, han tumbado todas las mociones ... presentadas por la oposición, PSOE y Vox en el pleno ordinario del mes de octubre, mociones justificadas por los grupos que las han presentado por «ser fundamentales para la justicia social y los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El pleno de Estepona rechaza una moción sobre VPO en la localidad y otra sobre la bajada del IBI

El pleno de Estepona rechaza una moción sobre VPO en la localidad y otra sobre la bajada del IBI