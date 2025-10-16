El pleno de Estepona rechaza una moción sobre VPO en la localidad y otra sobre la bajada del IBI

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Estepona, con su mayoría absoluta y el concejal no adscrito, Antonio Benítez, han tumbado todas las mociones ... presentadas por la oposición, PSOE y Vox en el pleno ordinario del mes de octubre, mociones justificadas por los grupos que las han presentado por «ser fundamentales para la justicia social y los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad».

La primera moción presentada por el PSOE ha sido la relativa a la petición de igualdad salarial para las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Estepona.

Emma Molina ha afirmado que «el SAD, externalizado en 2017 por el Partido Popular bajo García Urbano, mantiene a sus trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en condiciones precarias, con salarios bajos y menos derechos que el personal municipal. Desde el PSOE exigimos igualdad salarial y laboral inmediata, cumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional, reconocimiento pleno de la antigüedad y un plan progresivo de equiparación salarial» y ha asegurado que «es responsabilidad del Ayuntamiento y del alcalde garantizar condiciones dignas para quienes cuidan de nuestros mayores» y ha solicitado el apoyo a esta moción de los diferentes grupos de la oposición.

Manuel Aguilar, portavoz de Vox, también ha pedido debatir en pleno este asunto y saber las propuestas de mejora salarial, «Hablamos de que las trabajadoras tengan los mismos derechos. Creímos en su día en la externalización del servicio y seguimos creyendo, pero eso no implica que las trabajadoras estén maltratadas y discriminadas salarialmente».

Tanto los concejales populares como el no adscrito Antonio Benítez, trabajador de este servicio, han votado en contra de la urgencia de la moción, este último indicando en su intervención que valora «la labor de estas trabajadoras, son un pilar social imprescindible pero la precariedad de la que se habla aquí ocurre en todos los municipios de España, independientemente de quien gobierne. Si se quiere mejorar las condiciones del SAD se debe negociar un convenio estatal y no pedirlo a nivel municipal».

Vivienda protegida

La segunda moción llevada al pleno de octubre es la referida a la vivienda protegida, en la que el PSOE ha pedido «la aplicación inmediata» del Decreto-Ley 4/2024 «y ejecución de este tipo de vivienda».

La portavoz socialista ha asegurado que «a pesar de haberse aprobado en Pleno la aplicación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, los acuerdos no se han ejecutado, mientras los precios de vivienda y alquiler en Estepona están disparados, dejando a muchos vecinos sin posibilidad de acceso a una vivienda digna».

El PSOE también ha pedido publicar los suelos disponibles, priorizar el uso de suelos municipales para alquiler protegido, crear una Mesa de Trabajo por la Vivienda y fijar plazos claros para proyectos y obras, con transparencia y seguimiento público.

El grupo municipal de Vox se ha abstenido argumentando que «para esto hace falta presupuesto y en el de 2026 que aprobamos en el pleno de septiembre no se recoge ningún euro para vivienda de protección oficial».

El concejal no adscrito ha votado en contra también de esta moción, calificándola de «oportunista, electoralista y partidista».

Apertura completa del Hospital

Las otras dos mociones han sido presentadas por Vox, la primera relativa a la petición de la bajada del IBI para el 2026 en un 50%, «hecho que se debe aprobar hoy para que se recoja en ordenanzas fiscales y sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026», ha afirmado Manuel Aguilar.

Emma Molina ha pedido que esto se meta como punto de debate en el pleno, hecho que ha sido votado en contra por el resto de concejales (PP y no adscrito), según García Urbano porque «ya ha sido bajado un 20% en agosto de media y va a seguir bajando año tras año y desde el 2012 ha bajado de media un 50%».

La última presentada pedía «instar a la Junta de Andalucía al pleno uso del Hospital de Estepona de manera urgente, por el escándalo que estamos viviendo sobre el programa de cribado de cáncer de mama y por la gestión tan desastrosa que se está haciendo de este centro sanitario». García Urbano ha argumentado los votos en contra al considerar «que Juan Manuel Moreno ha dado suficientes explicaciones y se va a solucionar el problema».