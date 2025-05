El Pleno de Estepona da luz verde a 8,3 millones de euros para nuevos proyectos

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó, con los votos a favor de los concejales del equipo de Gobierno y del concejal no adscrito, que ... 8'3 millones de euros se destinen a nuevos proyectos y más actividades culturales y deportivas. En concreto, se aprobó incorporar al presupuesto de este ejercicio 7'7 millones de euros procedentes del superávit alcanzado en 2024.

Ana Vilaseca, concejala de Economía y Hacienda, aseguró que «hay un remanente de Tesorería positivo para gastos generales y lo utilizaremos para la remodelación de la Plaza Juanito Valderrama, obras de mejora en la barriada de las Fuerzas Armadas, Plaza de Colón, la senda fluvial del Río Guadalmina, el rescate de nuevas plazas de aparcamiento, la realización de un velódromo y nuevas inversiones para el centro de proceso de datos del Ayuntamiento.»

«No son expedientes sujetos a improvisación sino que responde a las políticas de este Gobierno de seguir mejorando la ciudad», afirmó Vilaseca.

La portavoz municipal del Grupo Socialista, Emma Molina, acusó a la concejala de Hacienda de no haber contado todo en su intervención. «Usted calla y no cuenta lo que dice todo el expediente. El interventor dice que retirar remanente de Tesorería supone incumplir la regla de gasto y eso es lo que están haciendo ustedes. Además, todo esto que proponen no responde a las necesidades reales de Estepona, más de 7 millones de euros que no se destinan a responder al problema habitacional que hay en la ciudad.»

«¿Un velódromo de casi 2 millones de euros?¿Cuántos usuarios reales van a usar esta infraestructura? Sería mejor usar ese dinero para mejorar las infraestructuras deportivas que están en mal estado. ¿3 millones de euros para rescatar el parking Las Viñas del anterior socio del alcalde, Bonifacio Solís?», preguntó en voz alta la portavoz socialista.

Molina aseguró que hay ocultas en ese expediente otras partidas de las que no dijo nada Vilaseca en el Pleno, como 750.000 euros para privatizar el servicio de conserjes y otra partida «oculta» para gestionar la recogida de animales abandonados por parte de una empresa privada.

«Rescata concesiones a unos pocos y privatiza servicios. 14 años de Gobierno de García Urbano de desprecio a la plantilla municipal y una apuesta constante por lo privado en detrimento de lo público. Necesitamos un gobierno que apueste por lo público, por los vecinos y no dé prioridad a los de fuera. Que se centre en dar oportunidades a los jóvenes porque si se privatiza todo no sé para qué valen 17 concejales y 14 cargos de confianza», concluyó.

En su turno de palabra, Manuel Aguilar de Vox, afirmó que «este expediente puede suponer incumplimiento de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria. Si hay partida porqué no se liquida la deuda bancaria para librarnos de los intereses, que además es la recomendación del interventor», cuestionó.

«No son ustedes de fiar. Nos presentaron 5'5 millones de gasto hace 5 meses y ahora presentan otra cosa y son al menos partidas vergonzantes», en referencia a la externalización de los conserjes municipales «de lo que no sabemos nada de nada porque tampoco responden y salvo que sea para meter mano por detrás en las contrataciones no hay razón de servicio ni económica para realizarla», afirmó Aguilar.

Respecto a las rescate del parking Las Viñas, el portavoz de Vox afirmó que «son 3,5 millones para comprar aparcamientos. 20.000 euros de rescate pagaremos por cada plaza de aparcamiento de Las Viñas del exsocio del alcalde. Esto no se entiende y quizá tenga respuesta más allá de las paredes de este Ayuntamiento.«

Por último Antonio Benítez, miembro no adscrito afirmó que «se está respondiendo a nuevas necesidades del municipio con esta nueva modificación de presupuesto. El interventor es cierto que hace una advertencia sobre la regla de gasto pero no significa que el incumplimiento en el primer trimestre signifique que se vaya a incumplir en todo el ejercicio.»

El alcalde de Estepona para cerrar este debate afirmó que «la gestión económica del Ayuntamiento está siendo ejemplar los últimos 14 años y la deuda se está quitando. Este Ayuntamiento no se va a arrastrar a nada salvo a la estabilidad económica y la liquidez, las nóminas y los proveedores se están pagando. Hay afortunadamente un flujo económico en la ciudad y en el Ayuntamiento y, aparte de pagar 300 millones de deuda, se está dedicando dinero a mejorar la ciudad.»