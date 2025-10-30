La Plataforma por la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona exige su puesta en marcha al 100%

Bajo el lema «Nuestra salud es nuestro derecho», la plataforma para la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona ha convocado a más de un millar ... de personas frente a las puertas del Ayuntamiento de esta ciudad para exigir la apertura completa y el pleno rendimiento de este centro sanitario y «en defensa del derecho a una sanidad pública y de calidad».

María del Mar González, miembro de la Plataforma, aseguró que «estamos viendo cómo la sanidad pública andaluza se deteriora día a día. El hospital de Estepona no es un privilegio, es un derecho, debe estar al servicio de los casi 120.000 habitantes que viven en esta comarca y ser un ejemplo de eficacia, compromiso y gestión pública, no un símbolo de abandono y de la falta de voluntad política».

La Plataforma reclama en su manifiesto «dotación económica para poner en marcha de manera íntegra este hospital». Así lo expresó también Lali Montero, portavoz de este movimiento ciudadano, añadiendo que «no es digno que una ciudad como Estepona tenga un centro de salud colapsado como es el de la Avenida Juan Carlos I, en unas condiciones tercermundistas, con mucho deterioro y falta de mantenimiento, diariamente colas interminables y personal desbordado. Además desde la Plataforma exigimos la construcción de un nuevo centro de salud en Cancelada donde la población se ha multiplicado y donde desde pandemia no hay servicio de Pediatría».

«Con nuestro dinero se ha hecho este hospital y exigimos la contratación de personal especializado, la reapertura de los quirófanos, urgencias, hospitalización para todas las áreas para las que esta diseñado este centro hospitalario, queremos un calendario por escrito de activación de los servicios y también la mejora de los centros de salud de Manilva, Casares«, indicó.

Quirófanos desmontados

El Sindicato de Enfermería SATSE también ha estado presente en esta convocatoria. Alberto Ortega, delegado del sindicato, señaló que «estamos cansados de que este gobierno inaugure edificios vacíos y que no son eficientes. Necesitamos personal, la apertura 100% del hospital de Estepona, con urgencias eficaces, con radiología y laboratorio 24 horas. No podemos seguir yendo al Costa del Sol a ser atendidos en urgencias, ya esta bien de tener habitaciones cerradas», palabras que compartió Juan Carlos Arjona de CSIF.

Carolina Alberola, enfermera encargada del montaje de los quirófanos del hospital de Estepona, relató a los asistentes que «montamos los tres quirófanos completos trabajando desde noviembre de 2022 a julio de 2023 y ese mes los cerraron sin darnos ninguna explicación y después de haber hecho más de 1.300 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria. Ese material está ahora caducado, se ha tenido que devolver y se han desalojado los tres quirófanos que estaban dotados con los mejores aparatos para atender a todo el mundo».

Casares y Manilva

Mario Jiménez, alcalde de Manilva, presente en la concentración junto a miembros de su corporación municipal, aseguraba que «apoyamos 100% a la Plataforma. Manilva lleva 23 años pagando un servicio municipal de urgencias por las tardes que le corresponde a la Junta de Andalucía y lo único que nos han dicho es que no traslademos a nuestras urgencias al hospital de Estepona. Hemos enterrado a un vecino de 55 años esta semana por un infarto y porque la ambulancia tardó en llegar una hora y no tuvo la atención que tuvo que tener. Tenemos que estar todos juntos y sacar esto adelante. Lo único que hay que hacer es exigir a la Junta de Andalucía que cumpla el convenio que firmó con el alcalde de Estepona en su día».

En los mismos términos se expresó Antonia Pineda, teniente alcalde del Ayuntamiento de Casares. «Reivindicamos y exigimos la apertura inmediata del hospital de Estepona. Nosotros también invertimos en sanidad pública, en un médico y en una ambulancia pagada por el Ayuntamiento cuando le corresponde hacerlo a la Junta y ya está bien, porque la sanidad no es un negocio sino un derecho».

Políticos de Estepona

Por su parte, Emma Molina, portavoz del PSOE en Estepona afirmaba que «hemos venido aquí a acompañar a los vecinos en una reivindicación que llevan haciendo más de tres años. No podemos tener una infraestructura sanitaria vacía con la cantidad de gente que hay en la comarca y saturando el hospital Costa del Sol». Y ha reclamado a Moreno Bonilla a que «ya que viene a Marbella el próximo lunes a inaugurar un centro de salud, debería pasarse primero por aquí y tener una reunión con el alcalde García Urbano, que es el primer que tenía que haber estado aquí esta tarde, defendiendo los intereses de Estepona y no escondido«.

Manuel Aguilar, portavoz municipal de VOX, aseguraba a Diario Sur que «los ciudadanos de Estepona invirtieron 18 millones de euros en ese hospital y se ha convertido en una casa vacía. Esto no se puede permitir. Es tan fácil como decirle al alcalde de Estepona que hay que hacer cumplir el convenio a la Junta de Andalucía porque aquí lo importante son los vecinos y vecinas de Estepona y su comarca y la palabra dada».

Por último, Antonio Murcia, alcalde de Estepona de 1979 a 1983, y bajo cuyo mandato se construyó el centro de salud de la Avenida Juan Carlos I, afirmó a Diario Sur que «han pasado 4 años desde que se inauguró el hospital y la situación es lamentable. El pueblo de Estepona nos hemos gastado 18 millones en él y es una vergüenza su funcionamiento, siendo un ejemplo de la política sanitaria de privatización de Juanma Moreno».

Cronología

El Hospital de Alta Resolución de Estepona (CHARE) ha sido uno de los proyectos sanitarios más relevantes de la Costa del Sol en las últimas décadas, realizado por un convenio de colaboración entre el pueblo de Estepona a través de su Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud.

Su cronología comienza el 20 de diciembre de 2016 con la firma de ese convenio por el cual el Ayuntamiento asume la inversión y la construcción y el SAS la dotación presupuestaria para equipamiento y contratación de personal y puesta en funcionamiento. En junio de ese año comienzan las obras y concluyen en diciembre de 2018, por un importe total salido de las arcas municipales de 18 millones de euros.

En octubre de 2019, se cede el edificio y la parcela a la Junta de Andalucía y al SAS, que en 2020 anuncian los plazos para su puesta en marcha, siendo inaugurado por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, el 8 de febrero de 2021.

Según el SAS, la memoria del proyecto del hospital de Estepona indica que el hospital ocupa 14.235,84 metros cuadrados construidos y consta de tres quirófanos, 22 habitaciones para cirugía hospitalaria, 16 habitaciones para hospitalización convencional, locales para desarrollar 43 consultas de especialistas y dos salas de endoscopias, además de un servicio de Urgencias y dependencias para administración.

Entre las especialidades médicas que el hospital tenía previsto atender, y que de momento no se atienden al 100%, están Medicina Interna, Cardiología, Digestivo, Neumología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Cirugía General, Urología, Rehabilitación, Oftalmología, Otorrinolaringología, Anestesiología, Hematología y Diagnóstico por Imagen.