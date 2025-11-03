Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del huerto solar del Parque Comercial Miramar, que cuenta con 2.200 paneles solares. SUR
Mijas

El Parque Comercial Miramar lleva dos años y medio tramitando un proyecto de placas solares

La instalación, destinada al autoconsumo y a la venta de energía, se terminó en junio de 2023, pero aún no ha obtenido los permisos

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Es un huerto solar con capacidad para producir la energía que necesitan 500 familias durante un año y desde junio de 2023 está listo para ... su uso, o mejor dicho, está terminado pero legalmente no puede entrar en funcionamiento. Se trata de la instalación que ha realizado —en la cubierta del complejo— el Parque Comercial Miramar, ubicado en Las Lagunas de Mijas, muy cerca del centro comercial del mismo nombre, aunque este en el término municipal de Fuengirola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

