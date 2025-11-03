El Parque Comercial Miramar lleva dos años y medio tramitando un proyecto de placas solares

Es un huerto solar con capacidad para producir la energía que necesitan 500 familias durante un año y desde junio de 2023 está listo para ... su uso, o mejor dicho, está terminado pero legalmente no puede entrar en funcionamiento. Se trata de la instalación que ha realizado —en la cubierta del complejo— el Parque Comercial Miramar, ubicado en Las Lagunas de Mijas, muy cerca del centro comercial del mismo nombre, aunque este en el término municipal de Fuengirola.

El huerto solar no sólo está destinado al autoconsumo, sino que ofertará el excedente de su producción, lo que supone convertirse en una empresa generadora y volcar electricidad en la red, y eso es lo que está alargando todo. Desde que en junio de 2023 finalizara la obra para construir la instalación en la cubierta de esa zona comercial compuesta por naves tras una inversión de 1,15 millones de euros, el huerto solar únicamente ha alcanzado el hito de haber obtenido la conocida como autorización EON (Notificación Operacional de Energización), pero aún necesita la ION (Notificación Operacional Provisional).

Kilovatios hora 1.700.000 Producción eléctrica Esta es la capacidad de producción eléctrica anual que tiene el huerto solar, equivalente a la demanda de 500 viviendas, gracias a sus 2.200 paneles solares

La primera es un documento emitido por Red Eléctrica de España que otorga el derecho al propietario de la instalación para energizar sus propios circuitos y servicios auxiliares, y que el complejo comercial no logró hasta enero de este año, y el segundo es una autorización que depende de la empresa distribuidora (E-Distribución, en Andalucía) y permite la conexión temporal de una instalación de generación, demanda o red para su puesta en marcha y pruebas.

La empresa ha invertido 1,15 millones y quería hacer un segundo huerto solar, pero «obviamente» ya no lo hará

«Los plazos se alargan de una manera que nos sorprende; cada paso paso que damos, con Industria, con Red Eléctrica de España, con Endesa, son tres meses», resume Nacho Domínguez, director del complejo comercial Miramar, que lamenta no sólo no haber empezado a amortizar la inversión efectuada, sino «el deterioro» que está sufriendo la instalación, y que para combatirlo requiere que se sigan efectuando tareas de mantenimiento y revisiones.

Energía para los vecinos

El huerto solar ocupa la mitad de la cubierta del Parque Comercial Miramar, y la intención era realizar en una segunda fase el resto de la cubierta, pero la larga tramitación que está suponiendo la primera fase ha provocado que hayan enterrado sus planes: «Obviamente, ya no lo vamos a hacer», zanja Domínguez.

En total, la instalación implantada alcanza los 15.000 kW gracias a sus 2.200 paneles solares que tienen una capacidad para producir 1.700.000 kWh al año, equivalente a la demanda eléctrica de 500 viviendas, e incluye dos centros de transformación que suman 1.221 kW de potencia y 11.000 metros de cable solar de corriente continua.

La intención de la empresa es que la energía se destine al edificio de oficinas que hay en el Parque Comercial y a los negocios establecidos que lo quisieran y que «el sobrante pudiera ser usado por el centro comercial Miramar, que ya tiene su propio huerto solar, con el que ha conseguido rebajar un 30 por ciento la factura pero que no cubre toda su demanda, y ofertarlo a los vecinos de la zona», explica el director del complejo empresarial.

Para obtener la Notificación Operacional Provisional (ION) la empresa aún debe presentar un proyecto técnico, según han precisado fuentes de Endesa, y luego deberá registrarse como compañía generadora de electricidad. El complejo comercial Miramar cree que, llegados a este punto, la puesta en marcha de la instalación va a acabar llevando unos tres años desde la finalización de la obra.