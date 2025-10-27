Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dolores Carrera, una vecina de Benalmádena de 82 años, muestra una fotografía junto a su hijo Sergio. García

La odisea de una vecina de Benalmádena de 82 años: tres transportes para ver a su hijo en fase terminal

Su vástago, que padece Huntington desde hace décadas, fue trasladado hace casi dos años de un centro en Teatinos a otro en Écija

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Quien sea madre (o padre) sabe que nada duele más que un hijo. Y a Dolores Carrera, una mujer nacida hace 82 años en Cártama ... y vecina de Arroyo de la Miel desde 1962, le duele desde hace demasiado tiempo su hijo Sergio. Exactamente desde que cursaba el segundo año de sus estudios de Turismo en la Universidad de Málaga (UMA) y hoy tiene ya 45 años. «Era como cualquier otro chaval, hasta que dijo que ya no quería ir más a la Universidad, y dejó de ir con sus amigos, estaba depresivo y lo único que hacía era comer y estar encerrado en su cuarto», cuenta Dolores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  8. 8

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10 La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La odisea de una vecina de Benalmádena de 82 años: tres transportes para ver a su hijo en fase terminal

La odisea de una vecina de Benalmádena de 82 años: tres transportes para ver a su hijo en fase terminal