El nuevo servicio de socorrismo de Mijas cubrirá todo el año y contará con drones y 84 trabajadores

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado el contrato de salvamento y socorrismo para los próximos dos años, con posibilidad de prorrogarlo por otros dos, por ... un montante anual de 1,56 millones de euros. Una plantilla de 86 trabajadores, drones, un 'buggy' y un sistema de megafonía general para emergencias son los números y las principales novedades que se incluyen en el nuevo servicio, que asumirá la empresa Socorrismo Málaga.

El litoral de Mijas, que disfruta de certificaciones oficiales de accesibilidad y sostenibilidad medioambiental, debe tener vigilancia todo el año para mantener estas ventajas competitivas, según el edil de Playas, Daniel Gómez, quien ha asegurado que el Ayuntamiento de Mijas tiene ahora «el mejor contrato de socorrismo de la provincia».

Los socorristas tendrán un vehículo sanitario y de rescate tipo 'buggy' y tres motos acuáticas y habrá un servicio de megafonía

La prestación del servicio consiste en la vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia sanitaria de enfermería, baño asistido a personas con movilidad reducida o discapacidad, prevención y salvamento mediante el uso de drones. Todos estos servicios se realizarán en la totalidad de las playas del término municipal, que abarcan una longitud aproximada de 12 kilómetros desde Calahonda hasta El Ejido.

El personal adscrito, que asciende a 62 trabajadores fijos y 24 de apoyo, deberá disponer de la titulación exigida y de los correspondientes cursos de formación adecuados al desempeño de sus funciones. El personal sanitario deberá acreditar su formación específica en materia de urgencias y emergencias sanitarias.

Megafonía y horarios

Entre las principales novedades del contrato destaca la implantación de un sistema de megafonía para playas para la gestión de cualquier alarma o incidencia. Así, se ofrecerán avisos mediante la programación de mensajes predefinidos en distintos idiomas, los cuales estarán acordados con la Delegación de Playas. Además de la vigilancia mediante drones, se dispondrá de un vehículo sanitario y de rescate tipo 'buggy' y tres motos acuáticas.

En cuanto a los horarios, del 1 de junio al 30 de septiembre el servicio se atenderá diariamente entre las 11.00 y las 20.00 horas con el dispositivo completo. En Semana Santa, desde el sábado previo al Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, será de 12.00 a 19.00 horas con el servicio completo.

Los fines de semana de noviembre a Semana Santa el servicio será en bicicleta en la Senda Litoral, con equipo de rescate y desfibriladores

En los meses de mayo y octubre, el servicio se prestará los fines de semana de 11.00 a 19.00 horas. Entre noviembre y el inicio de Semana Santa, todos los fines de semana dos socorristas estarán vigilando la Senda Litoral en bicicleta, equipados con desfibriladores y útiles de rescate marino, en horario de 11.00 a 17.00 horas. En los meses de abril a octubre el servicio adicional en la Senda Litoral se amplía durante los fines de semana (de 11.00 a 19.00 horas).

El litoral mijeño renovó recientemente sus certificaciones de calidad, sostenibilidad, Banderas Azules, Sendero Azul, Centro Azul –único de la provincia de Málaga, El Torreón de La Cala– y accesibilidad universal en el cierre de la campaña 2025 y de cara al arranque de 2026. Mijas lució este verano Banderas Azules en La Cala, El Bombo, Riviera, La Luna-Royal Beach y El Chaparral (las cuatro primeras con certificado de accesibilidad universal) y cuenta con nueve playas con la 'Q' de Calidad, las cinco anteriores, además de los arenales de La Dorada, El Charcón, Alhamar y Calahonda.