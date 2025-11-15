Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Socorristas y torre de vigilancia en la playa de El Torreón de La Cala, único Centro Azul de la provincia. SUR

El nuevo servicio de socorrismo de Mijas cubrirá todo el año y contará con drones y 84 trabajadores

El Ayuntamiento adjudica el contrato por 1,56 millones de euros anuales y asegura que es «el mejor de la provincia»

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado el contrato de salvamento y socorrismo para los próximos dos años, con posibilidad de prorrogarlo por otros dos, por ... un montante anual de 1,56 millones de euros. Una plantilla de 86 trabajadores, drones, un 'buggy' y un sistema de megafonía general para emergencias son los números y las principales novedades que se incluyen en el nuevo servicio, que asumirá la empresa Socorrismo Málaga.

