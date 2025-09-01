Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plano de la segunda fase del proyecto, que contempla, entre otras cosas, una pista deportiva y un mirador. SUR

El nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, el parque Ibn al-Baytar, empieza a tomar vuelo

El Ayuntamiento retoma los trabajos de la primera fase y saca a licitación la segunda, que suman 5 millones de inversión y 2,6 hectáreas de espacio

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:09

El bosque urbano Ibn al-Baytar, el nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, empieza a tomar vuelo. Proyectado en seis fases, el Ayuntamiento de la ... localidad ha retomado los trabajos de la primera de ellas tras modificar el proyecto con el fin de utilizar agua regenerada para el riego de los espacios verdes, mientras ha sacado a licitación la segunda parte de este espacio que, una vez completado, tendrá una extensión de 22,05 hectáreas.

