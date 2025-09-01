El nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, el parque Ibn al-Baytar, empieza a tomar vuelo

El bosque urbano Ibn al-Baytar, el nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, empieza a tomar vuelo. Proyectado en seis fases, el Ayuntamiento de la ... localidad ha retomado los trabajos de la primera de ellas tras modificar el proyecto con el fin de utilizar agua regenerada para el riego de los espacios verdes, mientras ha sacado a licitación la segunda parte de este espacio que, una vez completado, tendrá una extensión de 22,05 hectáreas.

La primera fase supone una inversión de 2,44 millones de euros y afecta a 1,6 hectáreas, mientras que la segunda, que abarca 1,01 hectáreas, ha salido a concurso por 2,49 millones de euros. En total, por tanto, 4,93 millones de euros para una actuación en una superficie de 2,61 hectáreas en medio de la trama urbana de Benalmádena, que afecta fundamentalmente a la zona de Costa, en las que son las dos únicas fases proyectadas para el presente mandato 2023-2027. El plazo de ejecución en ambos casos, el modificado de la primera fase y la segunda parte del proyecto, es de seis meses.

El objetivo final es crear un nuevo parque, con una importante diversidad botánica y de hábitats naturales, en el que se favorezca la conectividad entre las áreas urbanas y las zonas verde, que se complementará con un equipamiento para actividades deportivas y de ocio.

Espacios de ocio y deportivos

En la primera fase se levantará uno de los al menos ocho miradores que tendrá este gran parque, y que han sido concebido como una ruta cultural dedicada a dar a conocer la figura de Ibn al-Baytar, el más grande botánico farmacólogo de la civilización islámica. Nacido en el año 1197; fue en Benalmádena donde vivió su niñez y adolescencia y comenzó a interesarse por las plantas de su entorno y la forma de utilizarlas para curar ciertos males; tarea a la que se dedicó hasta su fallecimiento en Damasco (actual Siria) en 1248.

Las fases en ejecución contemplan dos miradores, una plaza, merenderos, circuitos deportivos, una gran pista multideportiva, bar y juegos infantiles

En ese mirador habrá una plaza con zona de aseos; un espacio para merenderos y una zona deportiva que contará con un 'pump track', con un circuito especial para adultos y otro para niños; un 'street park' y un 'bowl' para adultos y otro pensado para los más pequeños. En esta primera fase se ubicarán también los huertos urbanos de manera ordenada, dando así respuesta a la necesidad de regular estos espacios que a lo largo de los años se han ido asentando en paralelo al trazado del cauce del Arroyo del Pantano.

En la segunda fase habrá una pista multideportiva de 45 metros de largo y 28 de ancho, con gradas perimetrales: un quiosco-bar, acompañado de un área de juegos infantiles de temática relacionada con la historia detrás del parque. Igualmente en esta fase hay un espacio previsto para una zona de calistenia, pensada para diferentes rangos de edad, además de otro de los miradores que compondrán la ruta y que estará dotada de paneles informativos.

En ambas fases se requiere la urbanización con la creación de una red de senderos, abastecimiento, saneamiento, electricidad, plantaciones de arbolado y paisajismo.