Estado que presenta actualmente la popular escultura. SUR

'La Niña' se va al hospital: Benalmádena retira su popular estatua para restaurarla

La escultura volverá a ser intervenida 30 años después y no lucirá de nuevo en la plaza de España al menos hasta mediados de diciembre

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:49

Es, sin duda, uno de los grandes símbolos de la localidad, hasta el punto que desde enero de 2024 es la imagen visual corporativa del ... Ayuntamiento, pero en unos días dejará de poder verse en esa plaza en la que se colocó en 1968, que se llama España pero que los benalmadenses bautizaron como la plaza de La Niña. La obra, una escultura de bronce de 125 centímetros de alto y 85 de ancho firmada por Jaime Fernández Pimentel (Málaga, 1933), autor del Cenachero de la capital, será sometida a «un proceso de restauración» ante el «visible deterioro» sufrido ante las inclemencias meteorológicas y, «salvo imprevistos», no volverá al centro de Benalmádena Pueblo hasta mediados de diciembre, según ha anunciado el Consistorio.

