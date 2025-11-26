La nadadora Duane da Rocha Marcé dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas

En el pleno ordinario de noviembre celebrado también ayer, el Ayuntamiento de Mijas aprobó por unanimidad ponerle el nombre de la nadadora mijeña Duane da ... Rocha Marcé a la piscina cubierta de La Cala. Aunque nacida en Brasilia, la capital brasieña, Da Rocha se trasladó con sus padres a Mijas a muy temprana edad.

El mayor logro de su palmarés es el Campeonato de Europa de Berlín de 2014 en la prueba de 200 metros espalda, su especialidad. También fue olímpica en dos citas (Londres 2012, donde disputó las semifinales de 200 espalda, y Río 2016) y tiene en su haber más de sesenta títulos nacionales y batió los récords de España de 200 y 100 metros espalda.

La concejala de Deportes, María Francisca Alarcón, ha motivado la propuesta en los éxitos internacionales de la deportista y en que siempre ha llevado el nombre de Mijas por bandera.

Transporte, 25N y autónomos

El pleno también ha dado luz verde a la aprobación del convenio de colaboración entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y el Ayuntamiento de Mijas para la financiación de la línea M-114 vespertina (Mijas-Ampliación del campus universitario de Teatinos) para los ejercicios 2025 y 2026. Esta moción ha recibido los votos favorables del equipo de gobierno y ha contado con la abstención de PSOE y Ciudadanos.

Con el voto en contra de Vox, se aprobó una propuesta relativa al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una conmemoración que tuvo lugar ayer, 25 de noviembre, y que contó con la lectura de un manifiesto a cargo de la alcaldesa, Ana Mata, en Las Lagunas.

Por otra parte, el Pleno ha validado, por unanimidad, una moción del grupo del PP en la que se insta al Gobierno de España a frenar la subida de cuotas a los trabajadores autónomos prevista para el periodo 2026-2028.