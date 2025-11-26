Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nadadora mijeña Duane da Rocha fue campeona de Europa y semifinalista en las olimpiadas de Londres. SUR

La nadadora Duane da Rocha Marcé dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas

El pleno aprueba por unanimidad la propuesta y da luz verde a un convenio para la línea de autobús vespertina que une la localidad y la ampliación del campus de Teatinos

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

En el pleno ordinario de noviembre celebrado también ayer, el Ayuntamiento de Mijas aprobó por unanimidad ponerle el nombre de la nadadora mijeña Duane da ... Rocha Marcé a la piscina cubierta de La Cala. Aunque nacida en Brasilia, la capital brasieña, Da Rocha se trasladó con sus padres a Mijas a muy temprana edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nadadora Duane da Rocha Marcé dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas

La nadadora Duane da Rocha Marcé dará nombre a la piscina cubierta de La Cala de Mijas