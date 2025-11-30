Nace una cría de gorila de llanura en Bioparc Fuengirola ante los ojos de los visitantes

Bioparc Fuengirola ha vivido una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en ... peligro crítico de extinción, el paso previo a la desaparición en estado salvaje. Ocurrió este sábado 29 de noviembre a las 14.50 horas en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna.

El nacimiento ha sorprendido incluso al equipo técnico: «A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria, indica Jesús Recuerdo», director técnico y veterinario en Bioparc Fuengirola.

Ampliar La madre rompió el cordón umbilical y consumió parte de la placenta. SUR

Desde el viernes anterior, los cuidadores y veterinarios sospechaban que el nacimiento era inminente. Wefa mostraba cambios de comportamiento, buscaba nuevos lugares para dormir y se mostraba incómoda. En la mañana del sábado, el equipo pudo observar claramente las primeras contracciones, y el parto acabó desencadenándose de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque. «Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas; un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante», señalan desde el equipo técnico.

Primeros cuidados, grupo y medidas especiales

Los primeros instantes estuvieron cargados de ternura: la madre limpiando a la cría, abrazándola, olfateándola… mientras el resto del grupo se acercaba con cautela para identificar al nuevo miembro, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Wefa, que nació en un zoológico francés, ha presenciado numerosos partos y ya en Bioparc Fuengirola observó el nacimiento de Ekan, la otra cría del grupo. «Tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento», asegura Jesús Recuero.

Como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical. Wefa lo rompió y consumió parte de la placenta, un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad. En las próximas jornadas, la cría comenzará a aferrarse con más fuerza al pelaje de su madre, acompañándola en sus desplazamientos con total seguridad.

Ampliar Wefa, que nació en un zoológico francés, con su cría. SUR

Durante los próximos días, el equipo de cuidadores y veterinarios establecerá medidas específicas para garantizar el bienestar de la cría y de Wefa. No interferirán en el proceso natural, pero sí observarán de forma continua aspectos clave como que la cría mame correctamente, se sujete al pelaje con suficiente fuerza o que su comportamiento evolucione de forma adecuada dentro del grupo. El objetivo es garantizar un desarrollo saludable sin alterar la dinámica natural de los gorilas.

Un nacimiento crucial para la conservación

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa. Esta cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.

«Ha sido un día maravilloso para la conservación, para el equipo de Bioparc Fuengirola y para los visitantes que han podido presenciar un acontecimiento tan excepcional como el nacimiento en directo de un gorila», destacan desde la entidad.