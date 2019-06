Mula defiende en la reelección su gestión «solvente, eficaz y ágil» Mula ha sido elegida por tercera vez alcaldesa La alcaldesa aprovecha el discurso de investidura para anunciar sus principales medidas de cara a los próximos cuatro años IVÁN GELIBTER Sábado, 15 junio 2019, 16:42

El pleno de Fuengirola ha elegido hoy por tercera vez (la segunda tras unas elecciones) a Ana Mula (PP) como alcaldesa. Y lo ha hecho con el poder que le ha otorgado una mayoría absoluta de quince ediles, uno más que la legislatura pasada.

Durante su intervención, la alcaldesa ha considerado la jornada como un momento histórico. «Estamos dando los primeros pasos para conformar la nueva Fuengirola», argumentó, para posteriormente agradecer la confianza que los vecinos han depositado de nuevo de forma mayoritaria en su gestión «estable, eficaz, solvente y sólida».

«Arranca un nuevo ciclo, una nueva era. Es el principio de la revolución que llevaremos a cabo en este mandato desde el gobierno municipal, de la mano de los fuengiroleños, como hemos hecho siempre; juntos, formando el mejor equipo», ha insistido.

En cuanto a sus políticas para los próximos años, Mula concretó en que el bienestar de las personas, «como hasta ahora», será su prioridad. Para ello ha anunciado que se fomentarán las acciones relacionadas con el empleo cuyo impulso, «a pesar de no ser una competencia municipal», es la mejor acción social que considera que pueden llevar a cabo.

«Cuando creamos empleo estamos contribuyendo a afianzar la confianza presente y futura de nuestra sociedad. Apoyaremos de forma decidida el emprendimiento, a los empresarios, generadores de trabajo y riqueza; facilitaremos las gestiones para la creación de empresas; y llevaremos a cabo todas las actuaciones necesarias en pos de este gran reto que es mejorar la vida de los demás a través del empleo», detalló. Sobre esta cuestión, Mula ha avanzado que su equipo de gobierno apoyará «decididamente» a los emprendedores y empresarios, además de desarrollar políticas sociales para las personas que atraviesan por situaciones vulnerables ampliando cada año las inversiones de carácter social.

La alcaldesa ha aprovechado además para anunciar que se incorporará la figura del 'concejal de barrio', de tal manera que cada área de la ciudad contará con un responsable para que todo esté en perfecto estado y tener un trato más directo aún con los vecinos. También se contará con una nueva concejalía de Acción Ciudadana, para potenciar la participación activa.

«Cuento con el mejor equipo, con un equipo excepcional; me he presentado ante vosotros con un programa, ahora de gobierno, que significa el compromiso que me une a todos y cada uno de mis vecinos, cuyo cumplimiento es mi prioridad más absoluta», ha finalizado.