Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento adquirirá 22 nuevas motocicletas para la Policía Local bajo el sistema de renting. SUR

Las motos eléctricas llegan a la Policía Local de Mijas

El Ayuntamiento renovará la flota de motocicletas, con 22 nuevas unidades

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:33

El Ayuntamiento de Mijas se dispone a renovar la flota de motocicletas de la Policía Local. En total, se trata de 22 nuevas unidades adaptadas ... a los distintos terrenos que convergen en un término municipal de casi 149 kilómetros cuadrados, y con las que se hará el Consistorio bajo la fórmula del arrendamiento sin opción a compra (renting) por un periodo de cuatro años. La operación ha salido a licitación con un presupuesto ligeramente superior a los 697.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  5. 5 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  6. 6 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  9. 9 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  10. 10 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las motos eléctricas llegan a la Policía Local de Mijas

Las motos eléctricas llegan a la Policía Local de Mijas