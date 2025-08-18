Las motos eléctricas llegan a la Policía Local de Mijas

El Ayuntamiento de Mijas se dispone a renovar la flota de motocicletas de la Policía Local. En total, se trata de 22 nuevas unidades adaptadas ... a los distintos terrenos que convergen en un término municipal de casi 149 kilómetros cuadrados, y con las que se hará el Consistorio bajo la fórmula del arrendamiento sin opción a compra (renting) por un periodo de cuatro años. La operación ha salido a licitación con un presupuesto ligeramente superior a los 697.000 euros.

La nueva dotación incluye 16 motocicletas tipo 'scooter', ocho de ellas de 350 centímetros cúbicos, que estarán destinadas a núcleos urbanos, y otras ocho de 750 cc cuyo destino será el uso en carreteras y caminos. Además, habrá dos unidades tipo trail de 1.200 centímetros cúbicos para intervenciones en caminos rurales y carretera y, por primera vez, los policías mijeños dispondrán de motos eléctricas. Serán cuatro unidades que estarán destinadas a patrullar el casco urbano.

Desde la Concejalía de Policía Local se subrayando que los modelos están adaptados a «las distintas necesidades del municipio», destacando la incorporación a la flota de modelos «más altos, que facilitan la visibilidad y permiten un mayor control del tráfico», y de motos eléctricas, lo que, aseguran, «reducirá el consumo y favorecerá un servicio más sostenible».

«Necesidades estratégicas»

«Tenemos motos para caminos, eléctricas para reducir el consumo, motos de mayor cilindrada para los desplazamientos de larga distancia, otras de menor cilindrada para prestar servicio por el pueblo; por lo tanto, vamos a contar con un abanico de motos diferentes que se adaptan mejor a la realidad de un municipio tan diverso como Mijas», resume el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas.

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 19.00 horas del próximo 2 de septiembre. Los modelos que se oferten deberán ser «de fabricación reciente, nuevos y de la mejor calidad», según se determina en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que establece, además, como «necesidades estratégicas» de la contratación no sólo que se adapten a la finalidad de cada modelo, sino también la «versatilidad de equipamiento» y la «sostenibilidad medioambiental», valorando «positivamente» criterios como el menor nivel de emisiones de CO2, el menor consumo medio de combustible, un mayor volumen del depósito y unas menores dimensiones del vehículo.