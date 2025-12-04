Más de un millar de piezas de ganchillo forman el árbol de Navidad de Cancelada

La creatividad y el trabajo colectivo de un grupo de vecinas de Cancelada están dando forma este año a uno de los árboles de Navidad ... de croché más originales y coloridos y que estos días se está instalando en la plaza José Vázquez de esta barriada esteponera.

Desde septiembre, las participantes del taller de ganchillo que se imparte en la tenencia de Alcaldía, junto a otras vecinas que se han sumado de manera voluntaria, han dedicado cientos de horas a tejer más de mil piezas que recubrirán por completo una estructura de 12 metros de altura.

Las autoras del proyecto explican que «cada pieza ha sido confeccionada a mano, combinando técnicas tradicionales con diseños personalizados que reflejan la diversidad y el espíritu creativo del grupo».

«El resultado es una figura llena de color y de significado comunitario, que reivindica el valor artístico de nuestro tradicional ganchillo y el papel de las artes textiles en la vida social de esta barriada», afirma Begoña Ortiz, concejala de Extrarradio.

El trabajo coordinado de estas mujeres ha convertido el proyecto en una auténtica obra colectiva. «Hemos puesto mucha ilusión en cada puntada», coinciden en señalar las participantes, que destacan «el compañerismo» generado durante meses de trabajo conjunto y «la satisfacción de ver cómo la barriada se engalana con una iniciativa nacida directamente de nosotras».

El árbol se está instalando en la plaza José Vázquez, donde será inaugurado el próximo 12 de diciembre a las 18.00 horas, justo antes de la Zambomba Flamenca programada en este espacio. La celebración contará con la actuación del grupo 'Con azúcar y canela', la academia de baile 'Solo Flamenco' más una degustación de dulces navideños y un tostón de castañas.