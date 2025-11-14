Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ediles socialistas Josele González y Laura Moreno en el yacimiento, que ha empezado a cubrirse. SUR

Mijas tapa el yacimiento de Cortijo Acebedo a la espera de última fase de investigación

El Ayuntamiento protege los restos mientras espera iniciar en primavera de 2026 la quinta fase de las excavaciones

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Mijas ha comenzado a tapar los restos de Cortijo Acebedo, un yacimiento arqueológico único en la provincia en el que se han ... encontrado restos y materiales que abarcan desde la Edad de Bronce hasta el siglo VII, entre ellos una villa romana y una necrópolis de cremación fenicia. El Consistorio lo ha hecho, según ha explicado la concejala de Patrimonio Histórico, Lourdes Burgos, «siguiendo las indicaciones» del inspector de la Consejería de Cultura mientras se está a la espera de que comience la quinta y última fase del proyecto general de investigación en este espacio que fue un gran estuario marino y que hoy es el entorno del río Fuengirola, a apenas 1,5 kilómetros de su desembocadura.

