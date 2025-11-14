Mijas tapa el yacimiento de Cortijo Acebedo a la espera de última fase de investigación

El Ayuntamiento de Mijas ha comenzado a tapar los restos de Cortijo Acebedo, un yacimiento arqueológico único en la provincia en el que se han ... encontrado restos y materiales que abarcan desde la Edad de Bronce hasta el siglo VII, entre ellos una villa romana y una necrópolis de cremación fenicia. El Consistorio lo ha hecho, según ha explicado la concejala de Patrimonio Histórico, Lourdes Burgos, «siguiendo las indicaciones» del inspector de la Consejería de Cultura mientras se está a la espera de que comience la quinta y última fase del proyecto general de investigación en este espacio que fue un gran estuario marino y que hoy es el entorno del río Fuengirola, a apenas 1,5 kilómetros de su desembocadura.

Los restos arqueológicos se están cubriendo con una capa geotextil que se tapa «a mano y con rodillos» por parte de las dos arqueólogas municipales con arena de otro color, que actúa como «chivato» para cuando se vuelva a descubrir, y encima se le echa grava que se están recogiendo con una máquina, según ha explicado la edil. Burgos ha asegurado que se trata de una cuestión legal con la que se persigue proteger el yacimiento hasta que arranque la última etapa de la investigación, que se espera para la próxima primavera y que se extendería hasta 2027.

Futuro y críticas del PSOE

Una vez Cultura dé luz verde a esta fase y se ejecute, el Consistorio ya podría plantearse la puesta en valor del yacimiento, «independientemente de se continuaran realizando excavaciones» porque existe «la certeza de que hay muchísimos restos más», ha explicado la concejala, quien ha reconocido que la restauradora contratada por el Ayuntamiento ha terminado ya su relación laboral con el Consistorio y que ha dado indicaciones a Recursos Humanos para que no vuelva a ocurrir y se renueven los contratos tras su finalización.

Los detalles de la marcha del proyecto de investigación se han conocido después de que el PSOE denunciara que se estaba «enterrando» el yacimiento por «la falta de inversión y personal para su mantenimiento», calificándolo como «un gravísimo incumplimiento» de las «obligaciones» del Ayuntamiento como promotor de la investigación.