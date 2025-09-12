Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Infraestructuras y Obras, Juan José Torres Trella, en la obra. SUR

Mijas reanudará el día 15 las obras para el fin de las inundaciones en Los Santos

La actuación se desarrollará durante otros tres meses más

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:02

El fin de los problemas de inundabilidad en la calle Verónica y su entorno, en el barrio de Los Santos de Las Lagunas de Mijas, ... se acerca. Las obras, licitadas en octubre de 2023 y adjudicadas en abril de 2024, no comenzaron hasta este verano y a principios de agosto el Ayuntamiento de Mijas comunicó que debían paralizarse debido a la naturaleza de la obra y la dureza de los materiales encontrados. Los trabajos volverán a tomar impulso a partir de este lunes día 15, fecha para la que está prevista la incorporación de maquinaria a unas tareas que para su reanudación exigían trabajo manual para la retirada de rocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mijas reanudará el día 15 las obras para el fin de las inundaciones en Los Santos

Mijas reanudará el día 15 las obras para el fin de las inundaciones en Los Santos