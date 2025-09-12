Mijas reanudará el día 15 las obras para el fin de las inundaciones en Los Santos

El fin de los problemas de inundabilidad en la calle Verónica y su entorno, en el barrio de Los Santos de Las Lagunas de Mijas, ... se acerca. Las obras, licitadas en octubre de 2023 y adjudicadas en abril de 2024, no comenzaron hasta este verano y a principios de agosto el Ayuntamiento de Mijas comunicó que debían paralizarse debido a la naturaleza de la obra y la dureza de los materiales encontrados. Los trabajos volverán a tomar impulso a partir de este lunes día 15, fecha para la que está prevista la incorporación de maquinaria a unas tareas que para su reanudación exigían trabajo manual para la retirada de rocas.

El origen de los problemas de la zona está en la ausencia de una red separativa de fecales y pluviales, lo que provoca que se acumulen las aguas de lluvia, originando un problema de inundabilidad y de salubridad. Para solventarlo se optó por un sistema de hincas de tuberías, un método que permite actuar con una mínima ruptura de la superficie para colocar los nuevos tubos y conectarlos a sus respectivas redes, y que requiere hacer dos pozos, uno a cada extremo, para evacuar las aguas.

Los trabajos, que se efectúan entre la calle Verónica y el entorno del túnel San Bartolomé, bajo la autovía, fueron adjudicados a Rialsa Obras por algo más de 910.000 euros y el plazo de ejecución inicial era de tres meses. Los problemas surgidos ocasionarán que al menos falten otros tres meses hasta la finalización de las obras, por lo que no se prevé que terminen antes de mediados de diciembre.

Conexión

Posteriormente, la zona se conectará con el tanque de tormentas que se está construyendo en la avenida Andalucía, y que a su vez sirve para acabar con los generalizados problemas de inundabilidad en Las Lagunas.

La previsión es que esta actuación, que supone la construcción de un depósito subterráneo con el que se busca almacenar el agua de lluvia, especialmente durante episodios intensos, y regular su flujo hacia las estaciones de depuración, culmine este próximo otoño. De ella se beneficiarán los vecinos de las 15.000 viviendas de las zonas norte y sur de Las Lagunas y la vega del río Fuengirola.