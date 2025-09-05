Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el concejal de Limpieza, Eloy Belmonte (a la izquierda). SUR

Mijas pide colaboración a sus vecinos en la limpieza: «El más limpio es el que menos ensucia»

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que respete las ordenanzas y cuide la imagen del municipio

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:21

Las administraciones utilizan las notas de prensa para anunciar inversiones, cambios legales, objetivos de gestión o actividades, y muy pocas veces, sobre todo sin situaciones ... de emergencia de por medio, lo hacen para lanzar mensajes. El Ayuntamiento de Mijas ha utilizado esta vía para hacer un «llamamiento a la ciudadanía para mantener más limpio el municipio».

