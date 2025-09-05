Mijas pide colaboración a sus vecinos en la limpieza: «El más limpio es el que menos ensucia»

Las administraciones utilizan las notas de prensa para anunciar inversiones, cambios legales, objetivos de gestión o actividades, y muy pocas veces, sobre todo sin situaciones ... de emergencia de por medio, lo hacen para lanzar mensajes. El Ayuntamiento de Mijas ha utilizado esta vía para hacer un «llamamiento a la ciudadanía para mantener más limpio el municipio».

El mensaje se ha lanzado tras una reunión de coordinación de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el concejal de Limpieza, Eloy Belmonte. Y aunque el reproche pueda parecer implícito, el Consistorio asegura que lo hace con el fin de «concienciar a la ciudadanía». «No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia», ha manifestado la alcaldesa, apelando al respeto a la ordenanza de limpieza y a evitar «comportamientos incívicos que no hacen más que perjudicar la imagen» de la localidad. «Trabajando juntos podemos conseguir lo mejor para Mijas», ha zanjado la regidora.

Mata ha hecho énfasis en asuntos «tan esenciales» como el respeto a los horarios de depósito de residuos, la obligación de no arrojar basura a la vía pública y de recoger los excrementos de los mascotas, además de diluir su orina mediante agua. En cuanto a los restos de poda, ha insistido en la necesidad de llevarlos a los puntos habilitados para ello y no dejarlos en la vía pública. Y es que, según el Ayuntamiento, «en verano, cuando prácticamente la población se duplica, es necesario extremar las actuaciones para que el municipio presente el mejor estado posible».

En esta misma línea, se ha pronunciado el concejal de Limpieza, Eloy Belmonte: «En Mijas contamos con un gran equipo que trabaja cada día para que nuestras calles luzcan en las mejores condiciones, pero su esfuerzo necesita de la colaboración de todos». Y «respetar los horarios y cumplir unas normas básicas son gestos sencillos que marcan la diferencia», ha agregado el edil, para quien «mantener Mijas limpia no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también refuerza la imagen» como destino turístico.

La alcaldesa, de igual forma, ha puesto en valor el trabajo que realizan los operarios a la hora de acondicionar la ciudad, una labor que ha calificado como «infatigable». Además ha puesto sobre la mesa algunas medidas concretas, como la activación de un «ambicioso» plan para renovar de forma progresiva un total de 1.500 contenedores de reciclaje de papel y envases hasta el próximo mes de abril. La medida, impulsada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en colaboración con el Ayuntamiento, supondrá «una modernización integral del sistema de recogida selectiva, con el objetivo de facilitar la separación en origen, mejorar el rendimiento del servicio y reforzar el compromiso del municipio con el cuidado del medio ambiente».