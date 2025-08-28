Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la sesión plenaria ordinaria del mes de agosto. SUR

Mijas completa el pago de los dos millones que adeudaba a la empresa de ayuda a domicilio

La oposición reprocha al equipo de gobierno la deuda acumulada y el tiempo para saldarla en relación a un servicio que ha estado en huelga

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Mijas ha completado el proceso para poder abonar los casi 1,4 millones de euros que aún adeudaba a la empresa que ... presta el servicio de ayuda a domicilio. El Consistorio llevó al Pleno del pasado mes de julio la primera parte de las facturas pendientes de pago, unos 550.00 euros, y en la sesión ordinaria de este mes, celebrada ayer miércoles, ha aprobado el abono de una segunda tanda por importe de 1,4 millones, que eleva el total de la deuda acumulada a casi 2 millones de euros. Al Consistorio aún le quedará por pagar la factura de julio, que no fue incluida en el expediente, que el equipo de gobierno presentó ayer por la vía de urgencia, y la del presente mes de agosto.

