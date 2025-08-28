Mijas completa el pago de los dos millones que adeudaba a la empresa de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Mijas ha completado el proceso para poder abonar los casi 1,4 millones de euros que aún adeudaba a la empresa que ... presta el servicio de ayuda a domicilio. El Consistorio llevó al Pleno del pasado mes de julio la primera parte de las facturas pendientes de pago, unos 550.00 euros, y en la sesión ordinaria de este mes, celebrada ayer miércoles, ha aprobado el abono de una segunda tanda por importe de 1,4 millones, que eleva el total de la deuda acumulada a casi 2 millones de euros. Al Consistorio aún le quedará por pagar la factura de julio, que no fue incluida en el expediente, que el equipo de gobierno presentó ayer por la vía de urgencia, y la del presente mes de agosto.

La oposición ha reprochado al equipo de gobierno la deuda acumulada y que haya tardado tanto tiempo en completar el proceso de pago, cuando las trabajadoras de la empresa han estado durante meses cobrando tarde sus nóminas, y han llegado a ir a la huelga por este motivo. «¿Qué empresa puede aguantar esto a pulmón?», se preguntó el portavoz socialista, Roy Pérez. El expediente salió adelante solo con los votos de las formaciones que integran el equipo de gobierno, ya que los socialistas votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Sube el precio de la hora de servicio

El concejal de Hacienda, Mario Bravo, ha justificado que el asunto haya tenido que pasar por el Pleno en el hecho de que el servicio se está prestando «sin contrato», y después de que la anterior adjudicataria entrara en un proceso concursal y «amenazara con no continuar».

Después de esto, la ayuda a domicilio fue adjudicada a BCM Gestión de Servicios por emergencia por un periodo de ocho meses que concluía el pasado 31 de diciembre, pero ha continuado prestando el servicio mientras se tramitaba el nuevo concurso, que actualmente ya ha sido adjudicado pero que aún no se ha formalizado. La nueva adjudicataria se hará cargo de la ayuda a domicilio probablemente el próximo 1 de octubre, según apuntó Bravo.

El Pleno aprobó también el pago de otras facturas por valor de 107.000 euros, entre ellas una de enero de 2024 de poco más de 500 euros

El servicio, que cuenta con unos 600 usuarios, fue contratado por un importe de 14,67 euros la hora, pero las facturas se abonarán a 16,63 euros, que es precisamente la cantidad que abona este año la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Bravo aseguró que esta subida se debe al incremento de los salarios a los trabajadores aplicado por la empresa.

Otras facturas y Mijas Servicios Complementarios

Por otro lado, en el Pleno se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de deudas de 2024, por importe de 107.000 euros, entre ellas una factura de hace 20 meses de poco más de 500 euros a la que el técnico municipal dio su conformidad el 9 de enero de 2024, y que ha estado durante todo este tiempo «cogiendo polvo en alguna mesa», como dijo Pérez. El edil de Hacienda reconoció que el caso no tenía justificación alguna.

La sesión plenaria también sirvió para inyectar 3 millones de euros procedentes de un remanente de tesorería a Mijas Servicios Complementarios para hacer frente a los gastos de esta empresa municipal que gestiona la denominada como Renta Básica. «Creemos que es conveniente reforzar a esta empresa municipal, por lo que la modificación de crédito es un paso más para garantizar la continuidad», argumentó Bravo.