Tesorería del Ayuntamiento de Mijas. SUR

Mijas paga a la Seguridad Social 870.000 euros por los planes de empleo de la pandemia

El Ayuntamiento ha sido sancionado al entender que los beneficiarios de los programas de 2020 y 2021 debían cobrar como los empleados municipales

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:51

Mijas se ha unido a la lista de localidades de la provincia que ha sido sancionada por la Seguridad Social por planes de empleo. En ... este caso se trata de los programas de los años 2020 y 2021, durante la pandemia del Covid-19, en la que los consistorios se acogieron a una iniciativa de la Junta de Andalucía, y la entidad estatal entiende que los beneficiarios debieron cobrar lo mismo que los trabajadores municipales que efectuaban funciones similares.

Te puede interesar

