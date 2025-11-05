Mijas paga a la Seguridad Social 870.000 euros por los planes de empleo de la pandemia

Mijas se ha unido a la lista de localidades de la provincia que ha sido sancionada por la Seguridad Social por planes de empleo. En ... este caso se trata de los programas de los años 2020 y 2021, durante la pandemia del Covid-19, en la que los consistorios se acogieron a una iniciativa de la Junta de Andalucía, y la entidad estatal entiende que los beneficiarios debieron cobrar lo mismo que los trabajadores municipales que efectuaban funciones similares.

En el caso de Mijas, la Tesorería General de la Seguridad Social ha exigido ya el pago de los 870.000 euros, incluido un recargo del 20 por ciento, que ya han sido abonados, según ha manifestado el Ayuntamiento. En esa sanción no están incluidos todos los planes de empleo de 2021 y la Seguridad Social ya ha pedido al Consistorio la información relativa a estos programas, y «ya ha avanzado que habrá nuevas regularizaciones que habrá que pagar», según ha manifestado el Consistorio mijeño.

Algunos trabajadores contratados por ayuntamientos andaluces antes y durante la pandemia exigieron la diferencia de salario en los tribunales, que acabaron dándoles la razón. La posibilidad de reclamar por parte de los beneficiarios de los planes de empleo de esos años ya ha prescrito, por lo que está puerta, que elevaría aún más las consecuencias económicas, está cerrada.

«Gran perjuicio» a las arcas municipales

A partir del criterio judicial, la Inspección de Trabajo puso en marcha en una actuación que se ha saldado con casos como el de Mijas, en los que los ayuntamientos deben abonar la diferencia entre la cotización pagada por los trabajadores y la que hubieran percibido de haber sido equiparado su salario al de los trabajadores municipales.

El gobierno municipal ha subrayado «el gran perjuicio» ocasionado a las arcas municipales, al haber tenido que abonar esos 870.000 euros con cargo a los presupuestos de este año después de que los trabajadores recibieran «una cantidad económica inferior a la que debieron percibir». «Este es un ejemplo de cómo gestionaba el anterior equipo de gobierno, causando un grave perjuicio a las arcas municipales y, por tanto, a todos los mijeños», ha asegurado la alcaldesa de Mijas, Ana Mata.