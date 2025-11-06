Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del proyecto de una de las zonas del complejo. SUR

Mijas destina 5,1 millones para culminar las obras de la ciudad deportiva de Las Lagunas

Los trabajos se paralizaron en agosto de 2020 y en mayo de 2024 por incumplimientos de las empresa adjudicatarias

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

El Ayuntamiento de Mijas da un paso decisivo para la culminación de la ciudad deportiva de Las Lagunas. Ya está abierto el plazo de presentación ... de ofertas para unas obras que terminarán una infraestructura que se inició en 2019 y que ha sufrido dos paralizaciones –una en agosto de 2020 y otra en mayo de 2024, ambas por incumplimientos de las empresas adjudicatarias–. El importe de licitación asciende a 5,1 millones de euros.

