Imagen de una edición anterior del 'Walkathon for Water' en La Cala de Mijas. SUR

Mijas y otras 18 ciudades europeas caminan para concienciar sobre el agua

La iniciativa llega este martes a La Cala de la mano de la Fundación We Are Water con el objetivo de abrir mentes y financiar proyectos en India y Colombia

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08

'Walkathon for Water' llega a La Cala de Mijas este martes día 16 con el objetivo de concienciar sobre el agua y financiar dos ... proyectos, uno de seguridad hídrica y agricultura sostenible en India y otro de acceso al agua y promoción de la higiene en Colombia. Detrás de esta iniciativa, que se replica este año en otras 18 ciudades europeas de países como Francia, Reino Unido o Austria, está We Are Water, una fundación que desarrolla proyectos de abastecimiento, saneamiento y riego en distintos rincones del mundo, junto a su partner Hilton Grand Vacation.

