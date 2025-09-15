Mijas y otras 18 ciudades europeas caminan para concienciar sobre el agua

'Walkathon for Water' llega a La Cala de Mijas este martes día 16 con el objetivo de concienciar sobre el agua y financiar dos ... proyectos, uno de seguridad hídrica y agricultura sostenible en India y otro de acceso al agua y promoción de la higiene en Colombia. Detrás de esta iniciativa, que se replica este año en otras 18 ciudades europeas de países como Francia, Reino Unido o Austria, está We Are Water, una fundación que desarrolla proyectos de abastecimiento, saneamiento y riego en distintos rincones del mundo, junto a su partner Hilton Grand Vacation.

Y como el objetivo es concienciar, la 'Caminata por el agua' simulará las mismas condiciones a las que se tienen que enfrentar quienes no tienen acceso a este recurso esencial: «De media tienen que recorrer entre cuatro y seis kilómetros para ir a por agua, que normalmente estará contaminada, y lo hacen con bidones de 25 o 30 litros; y en Mijas la caminata será de 5 kilómetros y les daremos bidones al 25, al 50 y al 100 por cien», cuenta el director de We Are Water, Carlos Garriga, desde India.

La recogida de agua es una tarea que se repite hasta tres y cuatro veces al día, dependiendo de las necesidades, y que está feminizada e infantilizada. Y Garriga advierte de que el problema va más allá del mero hecho de no tener acceso al recurso: «Significa dignidad; significa que tendrás una peor higiene, que no te sentirás bien y que te mirarán de otra manera; significa salud; significa educación y tener la posibilidad de que esas personas y su comunidad tengan un futuro», explica.

«El agua es la clave para lograr el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin ella no hay salud, ni educación, ni igualdad de género, ni comunidades sostenibles ni crecimiento» Carlos Garriga Director de la Fundación We Are Water

Y continúa: «No tener saneamiento es la primera causa de abandono escolar, porque muchas veces las niñas que estudian en un colegio sin baño dejan ir cuando les llega la menstruación; significa que toda una comunidad hará sus necesidades en una zona por la que seguirán transitando y acabarán llevando las heces a su casa; significa salud; y significa riesgo por ataques de animales y violaciones para las mujeres, que aguatarán todo lo que puedan hasta que llegue la noche para no ser vistas».

Por eso, el director de We Are Water no sólo cree que el acceso al agua es el Objetivo de Desarrollo Sostenible más importante, sino que es la clave para conseguir los demás. «Sin agua no hay salud, ni educación, ni igualdad de género, ni comunidades sostenibles ni crecimiento económico», resume refiriéndose a otras de las metas de Naciones Unidas.

Para concienciar sobre esto y para ayudar a financiar los proyectos de India y Colombia llega a Mijas este martes 'Walkathon for Water'. La salida es a las 10.00 horas desde el Torreón de La Cala. Las inscripciones cuestan 5 euros y pueden hacerse en la página web de la iniciativa y antes de la salida.