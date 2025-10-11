Mijas cierra la temporada de verano de playas con casi tres mil actuaciones sanitarias

El Ayuntamiento de Mijas ha dado por concluida la temporada de verano en lo que a playas se refiere con casi 3.000 intervenciones sanitarias ... realizadas por el servicio de salvamento y socorrismo. Del total, más de la mitad fueron por picadura de medusas y 983 por heridas y quemaduras. Destacan también las actuaciones relacionadas con púas de erizo (74), patologías derivadas del calor (23) y lipotimias (17).

En materia de prevención y rescates acuáticos, se han realizado en las playas mijeñas 4.420 intervenciones, la mayoría de ellas —en concreto, 3.269, un 73,96%— con carácter preventivo. Además, se han efectuado 163 rescates acuáticos leves, siete de tipología moderada y uno grave.

En las cuatro playas de Mijas en las que hay servicio de baño adaptado para ayudar a personas con movilidad reducida se han atendido a 2.473 personas, efectuando un total de 933 servicios de baño asistido.

Sanciones

Durante la temporada también se ha hecho un seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas municipales, que se ha saldado con 10.212 actas de sanción. De la cifra, 3.207 se han detectado por la presencia de animales en zonas no autorizadas del litoral, 825 por pescar fuera del horario establecido y 2.782 por no respetar las indicaciones con bandera amarilla.

En cuanto al mantenimiento de los arenales, se ha efectuado el trabajo por parte de los Servicios Operativos municipales y el personal de Renta Básica, realizando labores de limpieza diarias de las playas, la senda litoral, los aparcamientos y los accesos, además de los 17 módulos de baño que hay repartidos por toda la franja litoral.

En relación a las novedades que presentaron las playas de Mijas destacan dos nuevos módulos de baño (La Cala y Royal Beach) y uno de salvamento y socorrismo (La Luna). También se renovaron los pasillos de acceso de las cuatro zonas adaptadas y se colocaron 120 nuevos contenedores de basura selectiva. Además, se han resuelto 154 incidencias relativas a reparaciones en duchas, baños y zonas de acceso.