Mijas anuncia los proyectos presentados para los presupuestos participativos

Los proyectos para Mijas elegidos por sus ciudadanos estan cada vez más cerca. La concejala de Participación Ciudadana, Tamara Vera, hizo público ayer cuáles son las iniciativas presentadas por vecinos y colectivos del municipio para los primeros presupuestos participativos que contarán con una cantidad total de 1,5 millones para 2019. «Permitirán poner en marcha proyectos promovidos y elegidos directamente por ellos mediante votación», señaló la concejala.

El proceso concluirá los próximos 17, 18 y 19 de septiembre con las asambleas informativas de viabilidad en las que se darán a conocer los informes realizados.

Desde la delegación de Participación informaron, además, que quedarán excluidos del proceso en esta fase aquellas propuestas que se refieran a cuestiones que no sean de competencia municipal; las que no dependan en exclusiva del Ayuntamiento de Mijas o que no se puedan ejecutar correctamente por implicar trámites previos de resultado incierto. Quedarán igualmente excluidas los proyectos con coste superior al previsto para estos presupuestos, contrarios a la normativa de aplicación o inviables técnicamente; así como tampoco podrán pasar a la siguiente fase las iniciativas de carácter nominativo o que obedezcan a intereses particulares, que generen beneficios directos económicos o de otra índole, ajenos al interés público.

La reforma del Centro de Día de jubilados de Las Lagunas; la mejora y adecuación del sistema de imagen y sonido del Teatro de Las Lagunas; la creación de un Centro de Día para personas sin hogar; la colocación de puntos limpios en Las Lagunas; la ampliación del parque infantil de La Muralla; la creación de un recinto al aire libre para el entrenamiento funcional; la renovación del mobiliario del Centro de Mayores de La Cala; la creación de una escuela de circo, o la conexión por carril bici de los núcleos urbanos se encuentran entre las iniciativas que ya están siendo estudiadas por los técnicos municipales.