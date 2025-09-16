Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha. SUR

Mijas y Acosol plantean una segunda fase de las obras de abastecimiento para Majadilla del Muerto

La actuación dará respuesta a la necesidad de agua de 268 vecinos de esta zona de diseminado de Mijas

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:46

El Ayuntamiento de Mijas y la empresa pública Acosol se han puesto manos a la obra para avanzar en la dotación de una red de ... abastecimiento de agua a los vecinos de la Majadilla del Muerto. Así lo han anunciado la alcaldesa del municipio, Ana Mata, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, quienes han explicado que se trabaja en una segunda fase de estas obras que serviría para dar respuesta a un total de 268 vecinos de esta parte del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mijas y Acosol plantean una segunda fase de las obras de abastecimiento para Majadilla del Muerto

Mijas y Acosol plantean una segunda fase de las obras de abastecimiento para Majadilla del Muerto