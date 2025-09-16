Mijas y Acosol plantean una segunda fase de las obras de abastecimiento para Majadilla del Muerto

El Ayuntamiento de Mijas y la empresa pública Acosol se han puesto manos a la obra para avanzar en la dotación de una red de ... abastecimiento de agua a los vecinos de la Majadilla del Muerto. Así lo han anunciado la alcaldesa del municipio, Ana Mata, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, quienes han explicado que se trabaja en una segunda fase de estas obras que serviría para dar respuesta a un total de 268 vecinos de esta parte del municipio.

«Nos comprometimos a llevar agua a la Majadilla y así ha sido; se va a aumentar ese compromiso que se adquirió con los vecinos, ya que inicialmente se estableció con 238 residentes y ahora se quieren sumar 30 más», ha apuntado Ana Mata.

Esta segunda fase, tal y como explicó Mancha, serviría para atender las necesidades de una treintena de vecinos, los cuales, inicialmente, no se incorporaron al proyecto, aunque ahora, vistos los beneficios de la actuación, han decidido sumarse. «Es una zona de diseminado que, en cuanto se acuerda llevarles agua, se aprueban una serie de condiciones. Las viviendas cuentan con una dispersión geográfica complicada y en el proyecto se establece conservar redes antiguas e incluir nuevas. La primera fase ya está terminada y ahora se ha visto que hay un determinado número de vecinos que, en un primer momento no se quisieron incluir, y que ahora sí», ha detallado.

El precio para los vecinos se mantendrá en unos 100 euros mensuales durante cinco años

La primera fase de la nueva red de abastecimiento de agua para la Majadilla del Muerto conllevó la impulsión mediante una estación de bombeo, la red de distribución, depósito de regulación, movimiento de tierras y pavimentaciones.

Pagos a partir del suministro

Ahora, la ampliación prevista obliga a ajustar el acuerdo inicial, pero el desembolso que supondrá para las familias se mantendrá en torno a 100 euros mensuales durante cinco años, sin coste inicial. Y es que en el acuerdo se establece que es la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental la que inicialmente paga la obra y los vecinos podrán financiarla en un plazo de cinco años. En la primera fase, el presupuesto de la obra era de 1.427.000 euros, por lo que el coste mensual es de 100 euros por vecino y mes. Con la segunda fase el coste permanece igual. Los residentes «pueden estar tranquilos y empezarán a pagar en el momento que empiecen a tener el suministro», resumió Mancha.

Este nuevo proyecto se planteó en una reunión de la comisión de seguimiento de Acosol, un equipo técnico en el que se analizan los proyectos y medidas que son necesarias para mejorar las redes del municipio, como es el caso de la digitalización del servicio, la gestión de la sequía o el mantenimiento preventivo de instalaciones y alcantarillado.