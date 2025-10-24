Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miele se consolida como marca de preferencia para los proyectos inmobiliarios prémium en la Costa del Sol

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:50

La firma de electrodomésticos de alta gama Miele se ha consolidado en la Costa del Sol como marca de preferencia para los proyectos de lujo, ... de la que es referente en el sector. La marca alemana ha registrado un crecimiento en ventas del 40% desde 2022 en la provincia de Málaga y aspira a crecer un 50% hasta 2027.

