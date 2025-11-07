Manilva se suma a la campaña de recogida de firmas del PP para pedir la bonificación del peaje de la AP-7

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha animado en Manilva a los ciudadanos «a salir del inconformismo y pasividad y reivindicar la bonificación ... de la AP-7 en la Costa del Sol».

Navarro ha estado acompañada por compañeros de Estepona, Casares y Fuengirola, y también por miembros del PP de Manilva, encabezados por su presidente local, José Manuel Fernández, que han empezado a recoger firmas en Manilva aprovechando la celebración del mercadillo de los viernes en San Luis de Sabinillas y sumándose a Mijas en esta iniciativa.

«Somos los más perjudicados por este abuso y atropello, pedimos algo que es de justicia, bonificación o liberación de la autopista en materia de peajes» ha afirmado José Manuel Fernández, quien ha aclarado que «Manilva es el segundo municipio de la provincia que la desarrolla, consiguiendo ya más de 600 firmas«.

Este argumento ha sido ratificado por Patricia Navarro: «Los vecinos de Manilva sin lugar a dudas son los más penalizados y perjudicados por el peaje de la AP-7 porque los que hacen el trayecto completo de ida y vuelta todos los días por motivos laborales pagan al año 2.652 euros».

La presidenta del PP provincial ha explicado que «pedimos que se contemplen aquí las bonificaciones que se están aplicando ya en la AP-9 de Galicia, una bonificación ambiciosa que están disfrutando todos los gallegos tras un acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y el BNG».

La propuesta de bonificación del PP se justifica por «una cuestión de movilidad y por acabar con la saturación de la A-7, que retrasa y nos hace perder tiempo, dinero y, a veces, vidas», ha añadido Navarro. «Se trataría de pagar a la ida pero no a la vuelta y, en el caso de los conductores habituales de esta autopista de peaje, es decir, que la usen más de 20 días al mes, se tendría un 50% de descuento adicional sobre la ida».

Asimismo, ha asegurado que «no puede ser que por pactos de gobierno y de despacho se acuerde agravios entre comunidades autónomas. Si se aplica en Galicia también aquí, en Málaga, una provincia que aportó a las arcas del estado en 2024 5.500 millones de euros recaudados. Solo de la autopista de peaje se recaudan 30 millones de euros, así que la bonificación está más que justificada».

Málaga es la única provincia española que aún tiene en su territorio dos autopistas de peaje, ambas gestionadas por AUMAR del Grupo Abertis: la AP-7 en su tramo Las Pedrizas-Estepona, con varios subtramos hasta Guadiaro (Cádiz) y la AP-46 que une la ciudad de Málaga con el alto de Las Pedrizas en Casabermeja.