Maldonado lleva la auditoría del perito a la justicia e insiste en calificarla de estafa Juan Carlos Maldonado, en rueda de prensa. El alcalde de Mijas ha mostrado este mediodía los antecedentes policiales del presunto perito, en el que consta una detención reciente por ese mismo motivo IVÁN GELIBTER Miércoles, 3 abril 2019, 16:05

El supuesto caso de escuchas y espionajes en Mijas a través de la radiotelevisión pública, Mijas Comunicación, pierde fuerza. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Maldonado, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para anunciar que ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil el informe del supuesto perito. Dicho informe -que consta de 147 páginas de las que solo hay una veintena de contenido- no habla de la mayoría de cuestiones que denunció verbalmente ante los miembros del consejo de administración. Lejos de aparecer pinchazos telefónicos o escuchas, el texto solo hace referencia a un supuesto 'software' ilegal que habría en los ordenadores de los trabajadores.

Además, el primer edil mijeño -que ha confirmado y mostrado la documentación que prueba que el auditor, Cesar Gi Mauriz, ha sido llamado como investigado- ha avanzado la ficha policial del informático. Tal como ha podido constatar SUR en dicha documentación, Gil Mauriz habría sido detenido hasta en dos ocasiones, la última el pasado mes de noviembre por delitos contra el patrimonio y fabricación de contenido para cometer estafa informática. Lo que no ha podido confirmar el alcalde es si este caso por el que fue detenido continúa aún abierto; si tiene una condena; o si bien fue archivado,

«El supuesto perito se echa atrás de todo lo que nos dijo en el consejo de administración. ¿Dónde está el espionaje entonces?», se ha cuestionado el responsable municipal, que ha solicitado que tanto el informe del auditor como las audioactas del consejo de administración formen parte de la investigación. «No soy un experto en informática pero el informe deja mucho que desear. Voy a adjuntarlo a la Guardia Civil para que lo añada a la investigación abierta. Lo que quiero es que se sepa toda la verdad de este asunto y que sean auténticos profesionales de la justicia quienes actúen», ha insistido.

Sobre los antecedentes policiales, Maldonado ha sostenido que esta información aumenta «aún más» su preocupación, preocupación que ha dicho haber expuesto en el último consejo de administración aún sin saber estos datos. «La actitud y el proceder de este señor ya eran suficientes como para parar esa auditoría que, a simple vista, estaba plagada de posibles irregularidades», ha añadido, asegurando que por eso solicitó al consejo que se suspendiera, a lo que se negaron el resto de consejeros.

Según la cronología expuesta hoy por el alcalde, la actual directora, Laura Delgado -tras ser nombrada- propuso al consejo de administración que se hiciera una auditoría cuando se produjo el cambio de dirección hace casi dos meses, extremo que el consejo acabó aprobando. «A partir de ese momento comenzaba toda esta película auspiciada por lo que considero todo un profesional de las artes escénicas, porque, desde luego, la actuación ha sido de Oscar. Este señor alegaba ser perito judicial, se puso un chaleco y una placa y entró a la empresa precintando mobiliario, supuestamente, a hacer esa auditoría», ha relatado Maldonado. Asimismo, y a preguntas de los periodistas, ha confirmado que Delgado declaró ayer como testigo en la causa, ya que fue ella quien eligió a este perito. «Lo hizo porque ya había hecho algún trabajo particular para ella», ha matizado.

A su juicio, y tal como ha explicado ante los medios, un perito judicial es aquel que designa un juzgado y únicamente puede actuar por mandato judicial, y que en ningún momento un auditor de parte puede alzarse con esa denominación. «Hace dos semanas fue invitado al consejo de administración para que ofreciera un avance de su trabajo y fue donde puso en antecedentes de una serie de cuestiones presuntamente delictivas y, para las cuales, no aportó ninguna prueba», defiende. «En ese momento fue cuando comencé a sospechar que algo no cuadraba. La actitud de este señor, su exposición, su alegato de perito judicial, su indumentaria, la manera de achacar delitos sin pruebas... No cuadraba nada», ha enumerado Maldonado.

Por todo esto, el alcalde decidió poner sus sospechas en conocimiento de la guardia civil y, en el siguiente consejo de administración del 29 de marzo, fue acompañado de un abogado para que él, como profesional, le lanzara las preguntas oportunas. «Se erigió como perito judicial diciendo que estaba actuando de oficio porque había encontrado pruebas de delito. ¿Dónde está el mandato judicial? Si dice que hay pruebas de delito... ¿Lo ha comunicado al juzgado? ¿Qué titulación tiene? ¿Está preparado técnicamente para llevar a cabo este trabajo?», ha repetido Maldonado, y tal como ya recogiera SUR el pasado viernes.

De la misma manera, el supuesto perito pidió en uno de los consejos de administración que se le abonaran casi 6.000 euros para pagarle porque decía que necesitaba un software muy avanzado para llevar a cabo la supuesta investigación. Además, aseguró que el presunto espionaje se trasladaba a áreas sensibles del Ayuntamiento y propuso también que se realizara una auditoría en el Consistorio, «con el consiguiente gasto económico que ello supone». «Todo sonaba muy raro. Para empezar no puede actuar de oficio pero, si realmente eres un perito judicial y estás actuando de oficio o bajo el paraguas de un juzgado, ¿no cobras por tu empresa privada no? Evidentemente, tras el último consejo ya formalicé una denuncia ante la guardia civil tras haberles puesto ya en antecedentes mis sospechas», ha expuesto el regidor, que ha recalcado que ni la directora, ni el propio auditor acreditaron en ningún momento ese mandato judicial. »Por tanto, todas las pruebas que podrían haberse obtenido de esos supuestos delitos que narraba el presunto auditor serían nulas en un juzgado al haberse obtenido ilícitamente bajo la apariencia de la actuación de un perito judicial que realmente no es«.

«Lo más grave es que si realmente se comprobaban mis sospechas de que se trataba de un presunto fraude, teníamos al lobo cuidando a las gallinas en Mijas Comunicación vulnerando todos los derechos de los trabajadores y teniendo acceso a información confidencial, datos económicos y todo el abanico de posibilidades que ofrece la informática», detalla Maldonado. «¿Quien nos asegura que este señor no ha manipulado los equipos?», ha sentenciado.