«Llevo 20 años en Málaga y no pude votar contra el 'Brexit', por eso he venido»

La manifestación convocada por la plataforma cívica 'People's Vote' reunió ayer en Londres a más de un millón de personas para reclamar la celebración de un segundo referéndum del 'Brexit'. A la cita no quisieron faltar un nutrido grupo de británicos residentes en la provincia, algunos de los cuales no pudo votar en el referéndum en el que se aprobó la salida de Reino Unido de la Unión de Europea por llevar más de 15 años fuera del país. Este fue el caso de Theresa O'Shea, que lleva 20 años viviendo en Macharaviaya. «Me alegro de haber venido. Ha merecido la pena. No pude votar en su día porque llevo 20 años residiendo fuera de Reino Unido, lo que considero una gran injusticia en un asunto que nos afecta tanto y en el no tuvimos el derecho de votar en las urnas. Ahora he querido hacerlo con mi presencia en esta manifestación, estar aquí me ha servido para darme cuenta de que formo parte de una gran familia europea», declaró O'Shea, que realizó todo el recorrido envuelta en una bandera de la UE.

Tampoco quisieron faltar a la convocatoria los miembros de la asociación 'Bremain in Spain', uno de los colectivos de la marcha desde España y que portaron una pancarta en la que se podía leer: «Give us a voice. Give us a vote. Give us a... FinalSay» (es español «Danos una voz. Danos un voto, Danos un... final»).

Entre los malagueños residentes en Reino Unido que acudieron a la manifestaron se encontraban dos veleños. De un lado, Carmen Ortega, maestra de 39 años y cinco viviendo en Londres, que dijo sentirse «acogida, arropada y apoyada gracias a la manifestación con tanta gente apoyándola». De otro, José Luis Millet, de 36 años y maestro de Primaria, que indicó que esperaba que «esta manifestación sirva para algo y que los políticos cambien su visión sobre el 'Brexit'».

Theresa O'Shea, residente británica en Macharaviaya. / J. Rhodes

Tampoco quisieron quedarse en Málaga la residente Tamara Essex, ni la marbellí María Barquín, que lleva ya 19 años en Inglaterra, así como Mercedes Frías, que acaba de cumplir 15 años viviendo en Kent, que acudió a la manifestación con su hijo Martín, de siete años, nacido en Reino Unido.

En paralelo a esta convocatoria, más de cuatro millones de personas han firmado una petición 'on line' dirigida al Gobierno en la que pide que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el 'Brexit'.

En la plaza Margaret Thatcher de Madrid, situada junto a la de Colón, la asociación EuroCitizens, que pertenece a la coalición British in Europe (Británicos en Europa), se concentró también ayer sábado «en defensa de los derechos de los cinco millones de europeos en el Reino Unido y británicos en la Unión Europea y para pedir un segundo referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la UE».

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que empieza a dudar de que el Reino Unido acabe abandonando la Unión Europea después de la imposibilidad de aprobar un acuerdo para el 'Brexit', según informó Efe.