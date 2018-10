La licitación para las obras del ascensor panorámico a La Batería de Torremolinos queda desierta La avenida Carlota Alessandri, en obras, conectará con La Batería. / SUR El Ayuntamiento modifica el pliego técnico para sacar el concurso por vía de urgencia después de que ninguna empresa haya presentado oferta ALBERTO GÓMEZ Viernes, 19 octubre 2018, 00:42

La licitación para ejecutar las obras para instalar un ascensor panorámico con vistas al parque de La Batería, en Torremolinos, ha quedado desierta después de que ninguna empresa haya presentado oferta. El Ayuntamiento volverá a convocar el concurso público, en esta ocasión por vía de urgencia, tras introducir algunas modificaciones en el pliego técnico, firmado ayer por la primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Maribel Tocón. La edil socialista advierte de que esta situación «es más habitual de lo que parece en los procedimientos municipales, de modo que no se trata de un drama», aunque reconoce que «nos ha sorprendido». Los técnicos del Área ya han contactado con varias empresas del sector «para entender qué había pasado, porque los pliegos se elaboran desde los despachos del Ayuntamiento pero luego hay muchas variantes a tener en cuenta, como el precio de mercado».

El nuevo pliego recogerá el mismo presupuesto inicial, cercano a los 300.000 euros, importe que no variará porque procede de una subvención de la Junta de Andalucía. El Consistorio ya ha solicitado la ampliación del plazo para justificar esta ayuda. Entre las modificaciones incluidas, los técnicos plantean la posibilidad de que las empresas propongan variaciones técnicas «que afecten a algún elemento concreto pero no al resultado final del proyecto, que está cerrado y consiste en la instalación de un ascensor panorámico que conectará el parque con la avenida Carlota Alessandri». De este modo, el Ayuntamiento flexibiliza las condiciones técnicas para que las empresas interesadas propongan soluciones a las posibles complejidades que hayan provocado que el concurso quede desierto, una situación «que no nos preocupa porque confiamos en que los cambios introducidos» atraigan licitantes. El nuevo concurso se hará público en los próximos días.

El documento técnico contempla una doble actuación: la construcción de la propia estructura del ascensor panorámico, que será de cabina con cerramiento parcial de vidrio y una capacidad de carga para ocho personas, que irá situada junto al acceso al aparcamiento subterráneo de la avenida, a la altura de la calle Ciudad de Porcuna, y la construcción de una pasarela peatonal de 14 metros de longitud que unirá la plataforma superior de llegada del ascensor con la calle Violín, desde la que se dará acceso al parque.

La avenida Carlota Alessandri, una de las principales arterias de Torremolinos, inició su remodelación hace meses con la retirada de bolardos y la reconversión de la calzada de cuatro a dos carriles. La incorporación del ascensor panorámico y la accesibilidad entre la avenida y el parque de La Batería será un nuevo revulsivo para la zona. La actuación tiene por objetivo poner en valor el parque municipal de La Batería, uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad y que en 2016 recibió la visita de 310.596 personas. Los trabajos en Carlota Alessandri se encuentran ya en su última fase.