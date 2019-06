El juzgado inadmite el recurso de Vox para recuperar el acta en Mijas El pleno de investidura se retrasó por el recurso A pesar de la suspensión del pleno para el 5 de julio, en la sentencia se afirma que el recurso fue presentado fuera de tiempo IVÁN GELIBTER Lunes, 24 junio 2019, 16:52

El recurso presentado por Vox en Mijas para recuperar el acta para su número dos, Maya Escolar, se presentó fuera de tiempo; a pesar de ello, la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Marbella decidió posponer el pleno de investidura para el próximo 5 de julio.

Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, que inadmite el citado recurso «por extemporáneo».

El pasado 12 de junio, la JEZ aprobó admitir a trámite el recurso presentado por Vox, aunque efectuaron varias consideraciones. En primer lugar, sostenía la JEZ que con la interposición del recurso contencioso electoral, el recurrente (Vox) «pretende solventar la preclusión del plazo para la interposición de recurso contencioso electoral frente al acto de proclamación de electos», y ya recordaba que ello debía haberse realizado dentro de los tres días siguientes al acto de proclamación del electos.

Además de este argumento, afirmaban que no se pueden considerar válidas en derecho las renuncias anticipadas antes de la elección del candidato, una vez que éste ya ha sido proclamado. A pesar de ello, avisaban de que Carlos Rivero (que primero renunció) ya solicitó la no tramitación de su renuncia con anterioridad a la celebración de las elecciones municipales el 26 de mayo pasado. Además de anunciar que no constaba que Rivero hubiera comparecido ante la JEZ renunciando a su condición de concejal electo, insistían en que el acuerdo adoptado el 8 de mayo sobre su escrito de renuncia (publicado por SUR) no validaba tal renuncia, y que se indicaba expresamente que se tomara nota de ésta «para su momento».

A pesar de este argumentario del JEZ, es el propio organismo el que remitió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, el testimonio del acta de la sesión y del acta de escrutinio general, lo que provocó la suspensión del pleno.

La polémica sobre el acta de Vox en Mijas (donde la formación obtuvo 1.339 votos) comenzó cuando el que fuera anunciado como candidato, Carlos Rivero, envió una misiva a la JEZ en la que manifestaba su deseo de renunciar, a lo que ésta le recordó que las candidaturas ya habían sido proclamadas. Vox cambió entonces oficialmente de candidato, presentando como cabeza de lista a Maya Escolar. Sin embargo, Rivero, sin comunicárselo a su partido, se retractó de su renuncia un día antes de las elecciones.

La sorpresa llegó cuando una miembro de Vox fue a recoger las actas de todos los concejales electos de la costa, observando entonces que ésta estaba a nombre de Rivero. En declaraciones a SUR, el coordinador provincial, José Enrique Lara, aseguró que esta situación era «inadmisible», ya que consideraba una «deslealtad» que renunciara y que, posteriormente y sin comunicar nada, quisiera seguir siendo el candidato una vez acabada la campaña electoral.

Entonces, Lara anunció que el caso ya se encontraba en el partido a nivel nacional y que si Rivero mantenía el acta se le expulsaría y tendría que pasar al grupo de no adscritos. Sin embargo, fuentes de Vox consultadas ayer ya no son tan tajantes con esta expulsión y prefieren esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos. Este periódico ha intentado de nuevo recoger la versión de Rivero, pero sin éxito.