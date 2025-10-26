La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta al proyecto de construcción de un aparcamiento y un centro comercial en la zona del edificio Marymar de ... Benalmádena. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, presidida por el expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, han estimado el recurso de casación interpuesto por la empresa que adquirió este inmueble, la mercantil sevillana Jardín de las Cigarreras.

El Supremo tumba, así, un fallo judicial de febrero de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), al que pide que retrotraiga sus actuaciones para valorar otras cuestiones legales. La controversia jurídica tiene su base en el hecho de que el edificio Marymar, una antigua residencia de mayores de la obra social de Unicaja, está situado en dominio público marítimo terrestre. El caso llegó a provocar el choque entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, hasta el punto que el asunto llegó al TSJA porque el primero de estos departamentos denunció al segundo.

Ubicación o servicio necesario

A la hora de limitar la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo terrestre, la Ley de Costa establece, en su artículo 25.2, que «con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (...) o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes».

El Tribunal Superior de Justicia vino a echar por tierra el proyecto de la empresa sevillana porque interpretó que esas condiciones que estable la Ley de Costas debían cumplirse simultáneamente, mientras que el Supremo lo que determina en esta sentencia, que fija doctrina, es que ambas son cuestiones «alternativas». Es decir, que un proyecto puede ejecutarse en la zona de servidumbre, bien porque «no puede tener otra ubicación», bien porque «preste servicios necesarios o convenientes», pero no tienen por qué cumplirse necesariamente ambas condiciones. La sentencia del Tribunal Supremo no da luz verde al proyecto, sino que lo que hace es ordenar al tribunal andaluz que valore de nuevo las cuestiones legales teniendo en cuenta esta doctrina jurisprudencial.

El proyecto libera unos 2.500 metros cuadrados de suelo e incluye una plaza y 200 aparcamientos

El edificio Marymar fue adquirido por Jardín de las Cigarreras a finales de diciembre de 2023 a la Fundación Unicaja cuando el inmueble lleva más de una década desocupado y a pesar de que no había terminado de resolverse en los tribunales un pleito entre Costas y la entidad del banco malagueño. El grupo ya había obtenido antes del Ayuntamiento de Benalmádena una concesión para construir un aparcamiento de más de doscientas plazas en esta zona, bajo la antigua carretera N-340, y con la compra de este mismo buscaba completar con un centro comercial el proyecto, al que denominó Marymar Plaza.

La antigua residencia tiene una superficie construida de unos 11.200 metros cuadrados, 7.500 de ellos ocupando el dominio marítimo. El proyecto de Jardín de las Cigarreras libera unos 2.500 metros cuadrados de suelo público e incluye una plaza en el desnivel para proyectar un edificio que visualmente parezca que está flotando sobre el mar con el fin de que sea más amable con el entorno.