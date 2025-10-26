Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del edificio Marymar, adquirido por una empresa sevillana a la Fundación Unicaja. SUR

La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena

El Supremo fija doctrina en la aplicación de la Ley de Costas, tumba un fallo del TSJA y le pide que vuelva a valorar el proyecto

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta al proyecto de construcción de un aparcamiento y un centro comercial en la zona del edificio Marymar de ... Benalmádena. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, presidida por el expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, han estimado el recurso de casación interpuesto por la empresa que adquirió este inmueble, la mercantil sevillana Jardín de las Cigarreras.

