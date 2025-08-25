La Junta entrega al Gobierno el proyecto del embalse de Gibralmedina y espera el inicio de los trámites

Será un camino largo y complejo. Cualquier obra pública de entidad supone un reguero interminable de trámites, un nuevo embalse, aún más porque siempre genera ... división de opiniones. Málaga espera los avances de la presa de Gibralmedina, que regulará el río Guadiaro, y servirá de refuerzo más que considerable a los recursos hídricos de la Costa del Sol. La Junta de Andalucía, promotora del proyecto constructivo, lo ha remitido al Gobierno central.

Entrega

En este sentido, fuentes autonómicas, aseguran a SUR que dicha entrega se registró ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica. «Esperamos y demandamos el inicio de su tramitación», agregan. El coste no augura un entendimiento fácil: la inversión proyectada asciende a 780 millones.

El futuro embalse se situaría entre las provincias de Málaga y Cádiz. La Consejería de Agricultura terminó de supervisar los proyectos en primavera y se los presentó a alcaldes y colectivos antes de trasladar el documento al Gobierno para negociar su financiación y empezar su supervisión.

Cuenca

Se trata de regular el río Guadiaro, de la cuenca del Campo de Gibraltar, pero que tiene gran parte de su curso y de la zona inundable de la futura presa en Málaga. Lo más importante es que desde el futuro embalse llegará agua a la provincia de Málaga.

Doble proyecto

En realidad, son dos proyectos. El primero, el de la presa en sí, tiene un coste estimado de 400 millones de euros. El segundo, las conducciones desde Cádiz a la Costa del Sol, se presupuesta en unos 200 millones de euros. La redacción técnica ha superado los 437.000 euros, un 19,20% por encima del importe inicial para atender el trasvase.

Antecedentes

La Consejería de Agricultura de la Junta, adjudicó en 2020 la redacción del proyecto del nuevo embalse, que estará situado en el arroyo de Gibralmedina, afluente del Guadiaro. Se sumaría en origen a los de Guadarranque, en el río homónimo, y Charco Redondo, que aprovecha los caudales del Palmones. E iba a servir básicamente para el suministro urbano, industrial a una población de 500.000 habitantes en el Campo de Gibraltar y a riegos agrícolas.

Typsa-Inproes-Gibralmedina, la alianza de empresas que ha redactado el proyecto, ha incluido manejaba en un principio la opción de agua bruta (hasta 15 hectómetros cúbicos al año) para ser tratada por Acosol. Sin embargo, la alternativa elegida consiste en conectar las presas de Gibralmedina con la de Guadarranque; tratar el agua por parte de Arcgisa (la empresa pública del Campo de Gibraltar) en la ETAP de Arenillas (Cádiz); transportarla desde allí hasta el depósito en San Enrique de Guadiaro, y desde este depósito hasta el ramal Oeste de Acosol.

Esta idea supondría crear una autopista real de agua potable entre Cádiz y Málaga con elementos clave como la ampliación pendiente de la potabilizadora del Verde en Marbella y los inaugurados bombeos de Rojas (Churriana) y La Rosaleda. Eso permitiría una conexión continua entre el Campo de Gibraltar y la Axarquía. Todas son obras que asume la Junta.

Recrecimiento de La Concepción

Gibralmedina viene a sustituir al proyecto histórico para recrecer el embalse de la Concepción, entre Marbella e Istán, incluido en el Plan Hidrológico Nacional. Sus 57 hectómetros cúbicos se ven superados en tiempos de lluvia abundante como los registrados con las danas y trenes de borrascas del pasado invierno. De hecho, se hubiera podido llenar dos veces con la lluvia recogida. Y, de nuevo, tuvo que desembalsar por seguridad. Aquel anteproyecto se terminó en 2016 y preveía aumentar la capacidad de embalse hasta los 100,5 hm3. Había dos opciones: colocar una presa por delante o aumentar la actual.