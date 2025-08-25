Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del embalse de La Concepción. Josele

La Junta entrega al Gobierno el proyecto del embalse de Gibralmedina y espera el inicio de los trámites

Es una obra clave porque prevé el trasvase de agua tratada desde el Campo de Gibraltar a la Costa del Sol y su coste rondaría los 780 millones de euros

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:42

Será un camino largo y complejo. Cualquier obra pública de entidad supone un reguero interminable de trámites, un nuevo embalse, aún más porque siempre genera ... división de opiniones. Málaga espera los avances de la presa de Gibralmedina, que regulará el río Guadiaro, y servirá de refuerzo más que considerable a los recursos hídricos de la Costa del Sol. La Junta de Andalucía, promotora del proyecto constructivo, lo ha remitido al Gobierno central.

