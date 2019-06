La Junta Electoral pospone la investidura en Mijas hasta el 5 de julio por el recurso de Vox El partido de Abascal reclama el acta para su número dos alegando que el cabeza de lista renunció a ir en la lista IVÁN GELIBTER Jueves, 13 junio 2019, 14:03

Los negociadores de PP, Ciudadanos y PSOE en Mijas tendrán más tiempo para alcanzar un acuerdo en esta municipio. La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Marbella ha decidido este mediodía que el pleno de investidura -previsto para este sábado como en el resto de municipios de España- se pospone para el próximo viernes 5 de julio; una decisión que se toma tras el recurso presentado por Vox en la localidad, que reclama el acta para su número dos, Maya Escolar, alegando que el cabeza de lista, Carlos Rivero, renunció a ir en la lista.

En el día de ayer, la JEZ aprobó admitir a trámite el recurso presentado por Vox, aunque efectuaron varias consideraciones: En primer lugar, sostiene la JEZ que con la interposición del recurso contencioso electoral, el recurrente (Vox) «pretende solventar la preclusión del plazo para la interposición de recurso contencioso electoral frente al acto de proclamación de electos», y recuerda que ello debe realizarse dentro de los tres días siguientes al acto de proclamación del electos.

Asimismo, afirman que no se pueden considerar válidas en derecho las renuncias anticipadas antes de la elección del candidato, una vez que éste ya ha sido proclamado. A pesar de ello, avisan de que Carlos Rivero (que primero renunció) ya solicitó la no tramitación de su renuncia con anterioridad a la celebración de las elecciones municipales el 26 de mayo pasado. Además de anunciar que no consta que Rivero haya comparecido ante la JEZ renunciando a su condición de concejal electo, insisten en que el acuerdo adoptado el 8 de mayo sobre su escrito de renuncia (publicado por SUR esta semana) no validaba tal renuncia, y que se indicaba expresamente que se tomara nota de ésta «para su momento».

A pesar de este argumentario del JEZ, es el propio organismo el que ayer remitió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, el testimonio del acta de la sesión y del acta de escrutinio general. En la mañana de hoy los partidos habían sido citados para este motivo, aunque se han ido de vacío y sin conocer la decisión sobre el recurso. Finalmente, fuentes del Ayuntamiento de Mijas han confirmado a SUR que el estudio del recurso no se podría realizar antes del sábado. Así lo atestigua el acta de la JEZ, que directamente desconvoca el pleno del sábado y lo convoca de nuevo para el 5 de julio.