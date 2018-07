El juez confirma a Del Cid en la Mancomunidad, pero niega que se vulneraran sus derechos Del Cid durante el polémico pleno del pasado mes de marzo. / SUR Sostiene en la sentencia que el punto 2 del pleno que aprobaba el cese era correcto, pero que la presentación de una moción de urgencia no se ajustaba a la legalidad IVÁN GELIBTER Miércoles, 18 julio 2018, 00:40

Margarita del Cid seguirá siendo la representante del PP en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental –y por tanto su presidenta– después de que el juez haya confirmado la medida cautelar solicitada por su cese forzado. Sin embargo, y a tenor de la sentencia a la que este periódico ha tenido acceso, esta decisión tomada por el juez del número 3 del Contencioso Administrativo se debe a la nulidad del punto número 6 introducido por urgencia, y en ningún caso porque se vulneraran sus derechos como concejal. En este documento, por tanto, el juez da validez a su cese primero y posterior nombramiento como representante en la Mancomunidad.

Del Cid alegaba en su demanda que se le vulneró su derecho a la participación en dicho pleno por su acceso tardío a la documentación, un punto éste que cuestiona el juez tras el visionado de los DVD de la sesión plenaria. «Se pone de manifiesto que la recurrente tomó la palabra sobre el asunto, antes de ser votado, en el minuto 5,24 hasta el minuto 21,35, sin que nada en su intervención pueda sugerir que no estaba debidamente informada de lo que se estaba debatiendo, pues precisamente estuvo orientada al fondo si alegar tacha alguna sobre déficit de conocimiento», afirma el juez.

«Fue solo después cuando se refirió al déficit en la formación del expediente, pero no para afirmar que no había tenido conocimiento de los documentos que sustentaban la moción (que sí lo tenía, aunque fuera tardío) ni para alegar déficit en las posibilidades alegatorias por el retraso de la entrega, si no para afirmar que la moción era una caza de brujas, una ignominia, razones que como puede deducirse fácilmente, solo están orientadas a la discrepancia con el fondo, pero con un fondo que se conoce y que, por ello, no puede afirmarse merma de su derecho fundamental».

Posteriormente a este punto, se introdujo el sexto punto del pleno por urgencia, que en este caso volvía a proponer el cese como representante en la Mancomunidad. En cuanto a esto, el juez sí da la razón a Del Cid y anula el punto, lo que a la práctica implica imitar la medida cautelar, lo que permitirá a la popular seguir siendo la presidenta del ente supramunicipal. A pesar de ello, Del Cid aseguró ayer a SUR que sus abogados ya preparan un recurso ante la no anulación del punto 2 del pleno, ya que considera que sus derechos sí se vieron vulnerados. Aún así, sostiene que la actitud del equipo de gobierno es «una huida hacia delante». «Esto es lo mismo que con lo de los prespuestos, no saben a dónde se dirigen», aseguró la candidata del PP.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno consultadas por SUR aseguran que Margarita del Cid está muy preocupada por sus derechos fundamentales, «pero durante décadas se ha dedicado a pisotear y ningunear los derechos fundamentales de funcionarios y empleados municipales», lo que a su juicio ha motivado «decenas de sentencias por vulnerar tales derechos condenando al Ayuntamiento de Torremolinos al pago de casi un millón de euros por vulnerar derechos de los empleados municipales». Condenas, aseguran, que se están pagando «con el dinero de todos los vecinos».