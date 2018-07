El juez no aprecia irregularidades en la contratación del World Padel Tour y archiva la causa IVÁN GELIBTER Miércoles, 1 agosto 2018, 00:11

La organización del World Padel Tour de 2017 en Mijas se ajustó a la legalidad, por lo que el juez que llevaba esta causa la ha archivado. Hace unos meses, el portavoz del PP en la ciudad, Mario Bravo, interpuso una denuncia contra el edil de Contratación en el Ayuntamiento de Mijas, José Carlos Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionada al expediente de celebración del evento deportivo. Esta era la sexta denuncias interpuesta por los populares contra el regidor y sus ediles, dándose todas por archivadas.

De esta manera, la justicia no ve delito en los hechos denunciados por el PP y tiene claro que no ha habido ningún tipo de ilegalidad, ya que además no llegó a llamar a declarar al edil denunciado. Bravo acusaba al concejal de Contratación de haber «dictado una resolución contraria a derecho sin respetar las normas esenciales del procedimiento como lo es la aprobación de un patrocinio mediante procedimiento negociado sin publicidad con un único posible ofertante a sabiendas que el importe es un superior a eventos similares (...)». Según ha podido saber SUR, este procedimiento es similar a los seguidos en la contratación del WPT en otros ayuntamientos, entre ellos el de Jaén, gobernado por el PP y que abonó la misma cantidad por la celebración de esta prueba deportiva. A esto se suma el informe que una consultoría especializada en la materia realizó para el Consistorio mijeño donde cifra los beneficios de la celebración del WPT en la ciudad en 400.000 euros, por lo que la inversión sería 150.000 inferior al reporte para la localidad.