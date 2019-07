Josele González: «Hay que agradecer a Maldonado su generosidad; era lo mejor para Mijas» Josele González fue primer teniente de alcalde en la anterior legislatura. / Iván Gelibter El nuevo alcalde de Mijas destaca la necesidad de dar estabilidad al municipio y apuesta por crear un «gran evento musical» en la ciudad IVÁN GELIBTER Miércoles, 10 julio 2019, 00:45

Josele González (Mijas, 1982) ha trabajado como socorrista, administrativo y taxista. Ahora se ha convertido en alcalde de Mijas; el primero nacido y criado en la localidad, como ya ha destacado en varias ocasiones. Un pleno muy emocionante acabó el pasado viernes con su elección gracias a que su exsocio le prefirió a él antes que a Nozal (PP).

–Menudos giros de guión ocurren siempre en Mijas. Su cara y sus palabras al entrar al Ayuntamiento el pasado viernes no tenían nada que ver con lo que dijo al salir. ¿Se lo esperaba?

–No, no, para nada. Yo sé que hay gente que no se lo cree porque piensa que estas cosas se cocinan antes. Pero la verdad es que en este caso todo fue sobrevenido en los veinte minutos previos al pleno. Tanto fue así que en mi discurso de investidura (que no tenía preparado) expliqué que una de las cosas que me dejaron una sensación agridulce era que mis padres no estuvieran allí. Yo les dije que no vinieran. Para ver como Nozal se convertía en alcalde...

–Sin embargo, con algo de perspectiva, sí da la sensación de que ocurrió lo lógico. Que Cs no hiciera a Nozal alcalde «ni por acción ni por omisión», como dijeron justo después del 26M.

–Para nosotros era lo lógico desde el primer momento. Creo que la misma noche electoral lo planteé. Que Cs tendría que elegir entre darle la alcaldía al PP o a nosotros. Pasaron todos los días –incluida la prórroga de tres semanas– y veinte minutos antes se tomó la determinación más lógica. Y además es lo que esperaban muchos vecinos de Mijas, que nos entendiéramos. Hay que agradecer a Maldonado su generosidad. Era lo mejor para el pueblo de Mijas. Lo que nos demandaban.

–Ahora hay una jerarquía lógica en cuanto al resultado. Gobierna quien sacó mejores resultados. ¿Tiene la sensación de que eso hará el pacto con Cs más estable?

–Lo fundamental aquí es que el pacto va a funcionar mejor porque los dos hemos aprendido de los errores. Hay que intentar que el acuerdo sea por los cuatros años para dar estabilidad. Insisto, es lo que la gente quiere.

–¿Sumarán a este pacto o a los acuerdos principales a Podemos?

–En principio el acuerdo es PSOE y Cs.

–¿Maldonado será primer teniente de alcalde?

–Le hemos ofrecido a Ciudadanos la primera tenencia de alcaldía. Serán ellos los que tengan que decidir el nombre. Por lógica debería ser él.

–¿Qué áreas tendrá cada partido en el gobierno municipal?

–Pues mire, como el acuerdo se cerró pocos minutos antes del pleno no hubo tiempo para hablar de delegaciones. En estos días hemos tenido acercamientos para ver las propuestas, que están atendiendo a los perfiles de los equipos. El criterio será atender a éstos, así podemos aprovechar a todos.

–Es decir, ¿se cerrará el acuerdo esta misma semana?

–La intención es que antes de acabe la semana tengamos definidas las áreas; firmemos el decreto de delegaciones e intentar que la semana próxima se celebre el pleno organizativo.

–¿Qué va a cambiar en Mijas con respecto a la legislatura pasada?

–Principalmente la estabilidad.

–¿Y en cuanto a medidas concretas? Se lo pregunto porque hubo cosas que ustedes apoyaron que después se vio que no estaban de acuerdo. Ahí está el caso de la gestión del deporte. El caso de la limpieza es otro.

–En cualquier caso, las decisiones que tomen en un gobierno no deben estar impuestas, sino que han de ser fruto del consenso. Hay muchas cuestiones en las que puede haber matices que tengan que ver con las posturas ideológicas, pero hay que buscar puntos de acuerdo. Yo no voy a imponer nada, sino este pacto no va a durar. Antes de tomar una decisión de calado habrá que hablarlo. Este tiene que ser el mandato de los acuerdos.

–¿Qué quiere hacer en los primeros 100 días?

–Un plan de choque de limpieza.

–¿Se plantea municipalizar el servicio?

–Lo primero es solucionar el conflicto con la empresa y los trabajadores. Es que sabe lo que pasa: cuando la gente me felicitaba por el resultado del pleno solo me decía que por favor limpiara las calles. Hay una percepción de que el municipio no está limpio, y en una ciudad turística esto no puede ser.

–¿Cómo le gustaría que estuviera Mijas dentro de cuatro años?

–En materia turística pretendemos que no cierren más hoteles. Hay que apostar por un modelo de ciudad en el que hayan plazas suficientes. Ahora mismo tenemos un déficit. Y otra cosa, hay que poner el freno de mano al crecimiento desorbitado en materia urbanística.

–¿Cree que es desorbitado?

–Totalmente. Lo único que estamos fomentando es el desarraigo de quien vive en Mijas. Son vecinos –en su mayoría– que no están ligados a nuestra forma de ver el municipio. Creo que hay que fomentar más barrios en los que los vecinos de clase media tengan opciones de vivienda.

–Hablemos un poco de su partido. A pesar de un resultado raro, gobiernan en Torremolinos, Mijas y Benalmádena. ¿Piensa que los secretarios generales de estos municipios tienen el papel que le corresponde?

–Pienso que está ponderado.

–Pero los diputados de la Costa son de Marbella, Fuengirola y Benalmádena. Ustedes no tienen.

–No, lo tuvimos en el anterior mandato.

–Es que da la sensación de que premian las derrotas. El nuevo portavoz (José Bernal) venía de ser alcalde y ahora su rival tiene mayoría absoluta.

–No creo que sea así. Pepe Bernal es un referente en la Costa y en el partido. Es el presidente.

–¿Mantendrán la prueba del World Padel Tour de este año? Fue objeto de polémica.

–Sí, ya está contratado. Es un evento positivo para el municipio. Hay que apostar por eventos que pongan a Mijas en un contexto provincial. Queremos tener un evento musical de referencia como Fuengirola, Marbella y Vélez. Mijas se merece algo así y ya hay algunas ideas. Algo de envergadura como los que ha citado.