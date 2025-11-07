Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la sala de control de tráfico en Estepona. SUR.

970.000 euros para reforzar el sistema de control de tráfico en el término municipal de Estepona

El Ayuntamiento instalará 110 cámaras inteligentes controladas por la Policía Local, tanto en el casco urbano como en el extrarradio

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:45

El Ayuntamiento de Estepona va a reforzar el sistema de control del tráfico con la instalación de 110 nuevas cámaras inteligentes en 80 puntos diferentes ... de la ciudad con el fin de intentar mejorar la movilidad urbana, optimizar la fluidez de la circulación y actuar de forma inmediata en caso de atascos o accidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

