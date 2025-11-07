970.000 euros para reforzar el sistema de control de tráfico en el término municipal de Estepona

El Ayuntamiento de Estepona va a reforzar el sistema de control del tráfico con la instalación de 110 nuevas cámaras inteligentes en 80 puntos diferentes ... de la ciudad con el fin de intentar mejorar la movilidad urbana, optimizar la fluidez de la circulación y actuar de forma inmediata en caso de atascos o accidentes.

Para ello, ha anunciado que sacará próximamente a licitación el contrato para el suministro e instalación de estos nuevos dispositivos de seguridad que se integrarán en el actual sistema de visualización, monitorización y control del tráfico de Estepona.

El Consistorio puso en marcha en el año 2023 un sistema de cámaras inteligentes destinadas al control del tráfico urbano, «pionero en la provincia por el tipo de tecnología empleado. Ahora, ese sistema dará un salto cualitativo y cuantitativo, incorporando nuevos dispositivos de vigilancia con una mayor capacidad y mejores prestaciones, lo que permitirá aplicar nuevas tecnologías para la mejora y fluidez de la circulación y la actuación inmediata en caso de atascos o accidentes», aseguran fuentes municipales.

Más en detalle, este sistema inteligente de vigilancia permite la lectura de matrículas, geoposicionar a los vehículos, chequear sus características, interconectarse en tiempo real y visualizar, grabar y almacenar todo tipo de datos e imágenes y vídeos en un servidor central, ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento, al que se accede desde la Jefatura de Policía Local de Estepona.

Además se contempla la instalación de un punto de control de velocidad mediante radar homologado, cuya ubicación «está aún por definir», según indican estas fuentes municipales. «Se acompañará ello de un sistema de captación de matrículas en movilidad, del transporte de sus datos hasta el centro de control de Policía Local, así como del software de gestión de denuncias con conexión directa con los datos de la Dirección General de Tráfico para poder dar trámite a las infracciones cometidas».

Por último desde el Ayuntamiento se recuerda que «todo este sistema de monitorización, visualización y control del tráfico se realizará con las correspondientes medidas de seguridad garantizando el transporte de la información de forma segura a través de la red, cumpliendo así con la legislación vigente en materia de seguridad y en materia de protección de datos personales».