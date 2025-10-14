Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras para modernizar los túneles de la autopista de la Costa. SUR. ARCHIVO

El Gobierno destina 42,6 millones para modernizar 20 túneles en la autopista de la Costa

Las obras, realizadas por la concesionaria, adaptan los pasos subterráneos a la normativa europea para mejorar la seguridad y la eficiencia energética

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 10:00

El Consejo de Ministros del Gobierno de España tiene previsto aprobar hoy un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes, por el que se ... modifican las dos concesiones de la autopista AP-7 de la Costa del Sol. En ambas vías (Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro), la sociedad titular Ausol ha ejecutado una fuerte inversión para la adecuación de 20 túneles a la normativa de seguridad europea, y de mejora de la eficiencia energética (iluminación y renovación del aire).

