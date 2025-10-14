El Gobierno destina 42,6 millones para modernizar 20 túneles en la autopista de la Costa

El Consejo de Ministros del Gobierno de España tiene previsto aprobar hoy un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes, por el que se ... modifican las dos concesiones de la autopista AP-7 de la Costa del Sol. En ambas vías (Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro), la sociedad titular Ausol ha ejecutado una fuerte inversión para la adecuación de 20 túneles a la normativa de seguridad europea, y de mejora de la eficiencia energética (iluminación y renovación del aire).

Ahora, el Ejecutivo reconoce que la compañía ha adelantado una cuantía de 42,6 millones que le venía impuesta por el cambio de la legislación europea, por lo que finalmente esta cifra la sufragará el Ministerio de Transportes. Mientras, la sociedad concesionaria asumirá el coste de la redacción de los proyectos necesarios, así como la conservación y explotación hasta el final del periodo concesional.

Las obras han abarcado un total de 12 kilómetros en ambos sentidos, dentro de los túneles: Montemayor, La Quinta, Río Verde, Nagüeles, Santa María I y Calahonda, en el tramo Málaga-Estepona. Así como Casares, Santa María II, Corominas y Estepona, en el tramo Estepona-Guadiaro.

22.300 vehículos es la Intensidad Media Diaria (IMD) del tráfico en el caso de los túneles de la autopista AP-7 entre Málaga y Estepona.

Por estos tramos circula todos los días una Intensidad Media Diaria (IMD) de 22.300 vehículos en el caso de Málaga-Estepona; y de 19.400 por el Estepona-Guadiaro, «que ya se benefician de las mejoras que se han realizado en cuanto a seguridad vial y eficiencia energética», según informan desde el Ministerio.

Galerías de emergencia

Entre los principales trabajos realizados destaca la construcción de nuevas galerías de emergencia; sistemas de separación de líquidos tóxicos; mejora de la ventilación e iluminación mediante la instalación de lámparas LED; modernización de las instalaciones contra incendios, así como de comunicaciones y gestión del tráfico.

Con esta medida, el Gobierno de España continúa con el mandato europeo de adecuar a la nueva normativa de la Unión los túneles de la Red de Carreteras del Estado, con los beneficios para la explotación y la seguridad vial que estos trabajos suponen.

En mayo de 2024, la AP-7 entre Málaga y Guadiaro se convirtió en la primera vía de este tipo en España que adaptó todos sus túneles a la estricta normativa europea de seguridad vial. Estos trabajos, que se prolongaron durante cuatro años (pues comenzaron durante la pandemia) supusieron un reto, por el hecho de tener que acometerlos con la autopista abierta a los usuarios.