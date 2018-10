Los intereses de la deuda con Urbaser aumentan en casi un millón El Ayuntamiento no ha recurrido la sentencia del TSJA. :: sur La cifra pasa de 4,2 millones a 5,1, mientras que el Consistorio ha renunciado a recurrir la sentencia del TSJA al Tribunal Supremo IVÁN GELIBTER Jueves, 25 octubre 2018, 00:04

La deuda del Ayuntamiento de Fuengirola con la empresa Urbaser no es de 4,2 millones, sino de 5,1. A pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) destacaba la primera cifra, los intereses creados desde 2014 (momento en el que se puso la reclamación) han hecho que dicha cantidad sea sensiblemente mayor; tal como sostiene el secretario municipal en un informe al que este periódico ha tenido acceso.

Los hechos tuvieron su origen el 24 de septiembre de 2012, cuando Urbaser resolvió unilateralmente el acuerdo requiriendo el pago total de la deuda. Así, la empresa se acogió al plan de pago a proveedores 2012 y cobró 4.779.808,86 euros. Aunque en un principio este plan no preveía el pago de los intereses, Urbaser sostuvo en su argumento judicial que éstos, que ascienden a 4.195.749,91 euros, ya habían sido reconocidos en un acuerdo anterior; cifra que es la que el TSJA considera que se debe abonar ahora a la empresa. «Entender que la simple inclusión del contratista en la lista unilateralmente elaborada por el ente local de otras obligaciones pendientes de pago produzca la cancelación de las no incluidas, es una tesis que la Sala no asume», señala en este sentido la sentencia en sus últimos párrafos. A ello, por tanto, habría que sumar 900.000 euros.

Además, SUR ha podido conocer que el Consistorio no ha recurrido la sentencia, por lo que ésta es firme. Mientras este pago no se ejecute, la cantidad podría seguir aumentando, aunque se desconoce en qué cantidad.

La salida a la luz pública de esta sentencia originó un revuelo en la oposición, cuyos partidos han forzado un pleno extraordinario sobre este materia que tendrá lugar la semana que viene.