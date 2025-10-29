Iniciada en Estepona la campaña anual de limpieza y desbroce de cauces

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha una nueva campaña de desbroce y limpieza en más de medio centenar de cauces, arroyos y pasos ... de ríos situados en zonas urbanas del municipio. El objetivo de estas actuaciones es prevenir posibles inundaciones durante la temporada de lluvias y reducir el riesgo de incendios forestales.

Los trabajos han comenzado en el Arroyo Pantoja y su afluente y continuarán en los próximos días en el Arroyo del Taraje, tanto aguas arriba como aguas abajo de la avenida de Las Palmeras, así como en los tramos que discurren hasta la playa, bajo la A-7.

Posteriormente se actuará en Arroyo Judío, el camino de La Alberdina y la zona del Padrón; los Hornacinos de Levante y Poniente, el Arroyo Los Polvitos, Arroyo Vaquero, Arroyo Enmedio y La Galera, el río Padrón (en Fuente Cursito, Huertas del Padrón y Charca la Extranjera), el Río Guadalobón, el Arroyo Cantarranas, La Miel, El Saladillo los ríos La Cala y Monterroso, el Arroyo Dos Hermanas, distintos tramos del Río Velerín Alto; así como los arroyos Antón, Las Cañas y Cañada Ortega.

«Cada año, el Consistorio desarrolla estas labores en los cauces de su competencia para eliminar restos vegetales, cañas y residuos que puedan dificultar el correcto desagüe del agua. De esta manera se evita la formación de tapones que podrían provocar desbordamientos o acumulaciones durante episodios de precipitaciones intensas», aseguran fuentes municipales que han recordado además que «sólo tenemos competencias para actuar en cauces situados dentro del casco urbano, mientras que el mantenimiento de los tramos restantes corresponde a la Junta de Andalucía».

Protección de la fauna avícola

Se da la circunstancia de que estas labores de desbroce se retoman tras el verano, una vez finalizado el periodo de nidificación de especies protegidas pues la Junta de Andalucía prohibe intervenir en los márgenes de ríos y arroyos entre los meses de marzo y agosto para garantizar su protección. Según ha informado el Ayuntamiento, todas sus actuaciones cuentan con las autorizaciones de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Una vez finalizados los trabajos por parte de las Brigadas Operativas municipales, la empresa de limpieza procederá a retirar los restos vegetales y residuos sólidos acumulados en las zonas de intervención, según ha confirmado el teniente de alcalde, Blas Ruzafa.

El año pasado el Ayuntamiento inició la campaña de limpieza y desbroce de cauces urbanos en septiembre. Las primeras actuaciones se realizaron en Arroyo Judío, que quedaron finalizadas a comienzos de ese mes y continuaron en los arroyos Hornacino de Levante y Hornacino de Poniente. Posteriormente, se intervino también en los cauces de El Saladillo, Cantarranas, El Taraje, La Galera, Las Abejeras, La Miel, Pantoja, Dos Hermanas, Antón, Las Cañas, Arroyo Vaquero, En Medio y Los Polvitos.

El dispositivo municipal incluyó además la limpieza de los márgenes de los ríos Guadalobón, La Cala, Monterroso, Velerín y Padrón.