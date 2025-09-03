Un incendio deja sin servicio temporalmente la web municipal de Benalmádena
El fuego se registró de madrugada en los equipos de alimentación eléctrica y la página en Internet estuvo caída hasta mediodía
Benalmádena
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:32
Un incendio registrado este miércoles a las 5.00 horas en el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) del Ayuntamiento de Benalmádena, ubicado en el edificio ... anexo a la Casa Consistorial, provocó la caída de la web municipal. El siniestro, que ocasionó una elevada presencia de humo en las instalaciones municipales y cuyo origen se desconoce, afectó a los sistemas eléctricos del edificio y por ende al sistema informático.
El fuego se originó en el SAI, un equipamiento que alimenta a los dispositivos y que garantiza durante un tiempo el suministro eléctrico en caso de un corte de luz, y fue extinguido «sobre la marcha» por Bomberos y Policía Local, «evitando que las llamas se propagaran», según ha comunicado el Consistorio. Desde que se registró el incidente, la web municipal fue inaccesible, y no se recuperó hasta las 12.00 horas aproximadamente. El Ayuntamiento asegura que el suceso no afectó a la sede electrónica (disponible en el subdominio sede.benalmadena.es), y que los ciudadanos pudieron seguir realizando sus gestiones, aunque sin acceso directo desde el portal municipal (benalmadena.es).
La recuperación del servicio en Internet fue posible gracias a una solución temporal puesta en marcha por el personal de Nuevas Tecnologías, «a la espera de una solución definitiva del problema, que se conseguirá a corto plazo», según indica el Ayuntamiento.
Cambios de ubicación y teletrabajo
La falta de suministro eléctrico provocó que el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento se apagara y ocasionara daños en el sistema de refrigeración del mismo. Los servidores y sistemas informáticos no han sufrido consecuencias, por lo que una vez recuperado el suministro eléctrico y solucionado de forma temporal el problema de la refrigeración de la sala, los técnicos del área de Informática procedieron a levantar de forma controlada los sistemas y la totalidad de servicios informáticos.
El incidente provocó problemas también en el acceso de los empleados municipales a sus puestos de trabajo. «Buena parte» de ellos, según el Consistorio, pudieron acceder a su lugar de trabajo a las 8.00 horas, una vez que se recuperó la electricidad en una zona del edificio y tras ventilar las instalaciones y retirar el Sistema de Alimentación Ininterrumpida quemado. Pero otros empleados municipales, los que ocupan puestos más cercanos a la zona donde se ubicaban los equipos incendiados, optaron por el teletrabajo o buscaron ubicación en otro área.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.