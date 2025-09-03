Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fuego se originó en el sistema de alimentación eléctrica. SUR

Un incendio deja sin servicio temporalmente la web municipal de Benalmádena

El fuego se registró de madrugada en los equipos de alimentación eléctrica y la página en Internet estuvo caída hasta mediodía

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:32

Un incendio registrado este miércoles a las 5.00 horas en el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) del Ayuntamiento de Benalmádena, ubicado en el edificio ... anexo a la Casa Consistorial, provocó la caída de la web municipal. El siniestro, que ocasionó una elevada presencia de humo en las instalaciones municipales y cuyo origen se desconoce, afectó a los sistemas eléctricos del edificio y por ende al sistema informático.

