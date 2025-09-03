Un incendio deja sin servicio temporalmente la web municipal de Benalmádena

Un incendio registrado este miércoles a las 5.00 horas en el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) del Ayuntamiento de Benalmádena, ubicado en el edificio ... anexo a la Casa Consistorial, provocó la caída de la web municipal. El siniestro, que ocasionó una elevada presencia de humo en las instalaciones municipales y cuyo origen se desconoce, afectó a los sistemas eléctricos del edificio y por ende al sistema informático.

El fuego se originó en el SAI, un equipamiento que alimenta a los dispositivos y que garantiza durante un tiempo el suministro eléctrico en caso de un corte de luz, y fue extinguido «sobre la marcha» por Bomberos y Policía Local, «evitando que las llamas se propagaran», según ha comunicado el Consistorio. Desde que se registró el incidente, la web municipal fue inaccesible, y no se recuperó hasta las 12.00 horas aproximadamente. El Ayuntamiento asegura que el suceso no afectó a la sede electrónica (disponible en el subdominio sede.benalmadena.es), y que los ciudadanos pudieron seguir realizando sus gestiones, aunque sin acceso directo desde el portal municipal (benalmadena.es).

La recuperación del servicio en Internet fue posible gracias a una solución temporal puesta en marcha por el personal de Nuevas Tecnologías, «a la espera de una solución definitiva del problema, que se conseguirá a corto plazo», según indica el Ayuntamiento.

Cambios de ubicación y teletrabajo

La falta de suministro eléctrico provocó que el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento se apagara y ocasionara daños en el sistema de refrigeración del mismo. Los servidores y sistemas informáticos no han sufrido consecuencias, por lo que una vez recuperado el suministro eléctrico y solucionado de forma temporal el problema de la refrigeración de la sala, los técnicos del área de Informática procedieron a levantar de forma controlada los sistemas y la totalidad de servicios informáticos.

El incidente provocó problemas también en el acceso de los empleados municipales a sus puestos de trabajo. «Buena parte» de ellos, según el Consistorio, pudieron acceder a su lugar de trabajo a las 8.00 horas, una vez que se recuperó la electricidad en una zona del edificio y tras ventilar las instalaciones y retirar el Sistema de Alimentación Ininterrumpida quemado. Pero otros empleados municipales, los que ocupan puestos más cercanos a la zona donde se ubicaban los equipos incendiados, optaron por el teletrabajo o buscaron ubicación en otro área.