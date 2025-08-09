Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concentración de las trabajadoras a las puertas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas. SUR

La huelga de atención a domicilio en Mijas sigue adelante con denuncia a la empresa

CC OO considera que la sociedad ha vulnerado derecho fundamentales y llevará el caso a la Inspección de Trabajo

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:09

La huelga en el seno de la empresa prestataria del servicio de atención a domicilio en Mijas, BCM Gestión de Servicios, alcanza este sábado su ... cuarto día. La medida de presión adoptada por las trabajadoras ante los continuos retrasos en el abono de las nóminas, que se suceden de manera continuada desde mayo, sigue adelante después de que la totalidad de la plantilla aún no haya percibido su salario correspondiente al mes de julio. «Este viernes faltaban aún 70 trabajadoras por cobrar y hasta que no cobre la última la convocatoria se mantendrá», ha manifestado el responsable de Sanidad Privada en el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga, Alberto Fuentelsaz.

