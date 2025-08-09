La huelga de atención a domicilio en Mijas sigue adelante con denuncia a la empresa

La huelga en el seno de la empresa prestataria del servicio de atención a domicilio en Mijas, BCM Gestión de Servicios, alcanza este sábado su ... cuarto día. La medida de presión adoptada por las trabajadoras ante los continuos retrasos en el abono de las nóminas, que se suceden de manera continuada desde mayo, sigue adelante después de que la totalidad de la plantilla aún no haya percibido su salario correspondiente al mes de julio. «Este viernes faltaban aún 70 trabajadoras por cobrar y hasta que no cobre la última la convocatoria se mantendrá», ha manifestado el responsable de Sanidad Privada en el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga, Alberto Fuentelsaz.

El sindicato, según ha anunciado Fuentelsaz, tiene previsto presentar este lunes día 11 una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por vulneración de derechos fundamentales al «no tener en cuenta» al Comité de Empresa a la hora de determinar las empleadas que debían acudir a su puesto de trabajo para cumplir con los servicios mínimos decretados por la Consejería de Empleo.

CC OO ha criticado también que la empresa no cubriera el coste de gasolina a las trabajadoras en servicios mínimos, estando en una situación económica como la que están por no estar percibiendo su nómina en el plazo que fija el convenio colectivo del sector (hasta el día 5). El origen del problema es, a su vez, el retraso en el abono a la empresa de los pagos del contrato por parte del Ayuntamiento de Mijas.