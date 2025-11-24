Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del nuevo trazado de abastecimiento de agua que unirá Torrequebrada y El Pinillo. SUR

Las históricas obras de la 'autovía del agua' arrancarán en dos semanas en Benalmádena

La nueva tubería de abastecimiento llegará acompañada por otra de agua regenerada

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Las históricas obras de la 'autovía del agua', fundamentales para el trasvase de caudales entre la Costa del Sol Occidental y Málaga, arrancarán en dos ... semanas. Después de adjudicar los trabajos por 13,66 millones de euros a la UTE formada por CHM Obras e Infraestructuras y Albaida Infraestructurasa, Acosol ha anunciado que la actuación comenzará «aproximadamente en la segunda semana de diciembre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las históricas obras de la 'autovía del agua' arrancarán en dos semanas en Benalmádena

Las históricas obras de la &#039;autovía del agua&#039; arrancarán en dos semanas en Benalmádena