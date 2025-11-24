Las históricas obras de la 'autovía del agua' arrancarán en dos semanas en Benalmádena

Las históricas obras de la 'autovía del agua', fundamentales para el trasvase de caudales entre la Costa del Sol Occidental y Málaga, arrancarán en dos ... semanas. Después de adjudicar los trabajos por 13,66 millones de euros a la UTE formada por CHM Obras e Infraestructuras y Albaida Infraestructurasa, Acosol ha anunciado que la actuación comenzará «aproximadamente en la segunda semana de diciembre».

Lo hará en Torrequebrada, en Benalmádena, para comenzar a construir un nuevo trazado de unos seis kilómetros que conectará con El Pinillo, en Torremolinos, y que sustituirá al actual; una vieja tubería en la que solo en 2024 se registraron cuatro averías.

Los preparativos comenzarán esta semana, con una serie de catas y tareas previas sobre el terreno. Antes de final de año estará listo un pequeño primer tramo, que continuará creciendo a partir de enero tras las festividades navideñas. A finales del primer mes de 2026 los trabajos empezarán en Torremolinos.

Conexiones con redes municipales

El nuevo trazado aprovecha la plataforma de la antigua N-340, (las avenidas del Sol y Antonio Machad, en Benalmádena, y Alcalde Miguel Escalona Quesada, en Torremolinos) para enlazar con tramos existentes de tubería de fundición dúctil. El proyecto incluye tres conexiones con las redes municipales de estas dos localidades.

Los trabajos se aprovecharán para incluir una tubería de menores dimensiones —que discurrirá en paralelo por el mismo trazado— que permitirá a Benalmádena y Torremolinos hacer uso del agua regenerada para labores como riego y baldeo público y privado una vez que se obtengan los permisos necesarios.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, se ha reunido con los alcaldes de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y Torremolinos, Margarita del Cid con el fin de «mantener un diálogo y una coordinación permanente desde el punto de vista técnico e informativo para la óptima ejecución del proyecto». «Estamos muy contentos del inicio de las maniobras que van a garantizar un suministro más seguro, estable y eficiente para todos los vecinos», ha apuntado Cardeña.