Un 'gran hermano' para monitorizar puntos estratégicos la red de agua en la Costa
Acosol lanza un contrato en el marco del programa Agua 360, de digitalización del servicio, que incluye lugares como la salida del embalse o los principales pozos (Guadalmansa y Fuengirola) y también el saneamiento
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:09
La digitalización, división en sectores y monitorización de la red de agua es una de las premisas en las que hay acuerdo general para la ... buena gobernanza de los recursos. Eso permite 'jugar' por zonas, detectar y resolver rápido problemas, llevar un buen recuento y mejorar la calidad del agua, ya sea en alta, en baja o que circule por el sistema de saneamiento. En este marco, Acosol, la empresa de aguas de la Mancomunidad Occidental, se lanza un proyecto de 'gran hermano' para dar un paso más en esta estrategia digital, dentro del programa 'Agua 360'.
El contrato sale a concurso por 756.955,00 euros a los que hay que añadir el IVA. La empresa que resulte adjudicataria tendrá 6 meses para implementar la tecnología necesaria. Son una treintena de actuaciones.
Abastecimiento
Según el pliego de condiciones técnicas, consultado por este diario, se van a realizar diversas intervenciones. Según el lugar de que se trate, se analizarán valores como el caudal, PH, conductividad (sal), presiones... Y se instalará sistemas de telegestión. Todo esto se hace con caudalímetros, sondas, radares, contadores inteligentes...
Presas, canales, colectores, sectores, pozos...
Entre los lugares que se van a controlar, se encuentra el canal de salida de agua desde la presa de La Concepción; en los túneles de trasvase al embalse citado desde los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa; los cinco pozos del río Fuengirola; los dos pozos de Guadalmansa; el manantial de Casares; dos manantiales en Istán y otro en Ojén; cinco depósitos de cabecera; sectores de la red de diseminados de Mijas, o sectores de Casares, Ojén y de Istán.
En materia de saneamiento y depuración, se vigilarán con telecontrol, monitorización o control de los puntos de vertido estaciones de bombeo de aguas residuales, colectores y depuradoras de Mijas, Ojén, Casares o Istán.
