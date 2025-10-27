Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La derivación de presas como la del Guadaiza será controlada. Josele

Un 'gran hermano' para monitorizar puntos estratégicos la red de agua en la Costa

Acosol lanza un contrato en el marco del programa Agua 360, de digitalización del servicio, que incluye lugares como la salida del embalse o los principales pozos (Guadalmansa y Fuengirola) y también el saneamiento

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:09

Comenta

La digitalización, división en sectores y monitorización de la red de agua es una de las premisas en las que hay acuerdo general para la ... buena gobernanza de los recursos. Eso permite 'jugar' por zonas, detectar y resolver rápido problemas, llevar un buen recuento y mejorar la calidad del agua, ya sea en alta, en baja o que circule por el sistema de saneamiento. En este marco, Acosol, la empresa de aguas de la Mancomunidad Occidental, se lanza un proyecto de 'gran hermano' para dar un paso más en esta estrategia digital, dentro del programa 'Agua 360'.

