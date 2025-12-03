Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Embalse de La Concepción, que regula los caudales del Verde y del triple trasvase Guadaiza-Guadalmina-Guadalmansa.

Un 'gran hermano' en el embalse, pozos, depósitos o saneamiento: la Costa del Sol adjudica la obra

Acosol contrata la instalación de tecnología en una treintena de puntos para monitorizar la calidad del agua en lugares estratégicos

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

EIEN Ingeniería y Automatización será la encargada de instalar el 'gran hermano' que pretende monitorizar los puntos estratégicos del agua en la Costa del Sol, ... tanto en lo que abastecimiento como a saneamiento respecta. La empresa, con sede en Leganés (Madrid), se ha hecho con el contrato que había activado Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El importe de los trabajos alcanza los 834.948 euros, impuestos incluidos. Se abre un plazo de seis meses para la instalación y configuración de la tecnología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  8. 8 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  9. 9

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  10. 10 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un 'gran hermano' en el embalse, pozos, depósitos o saneamiento: la Costa del Sol adjudica la obra

Un &#039;gran hermano&#039; en el embalse, pozos, depósitos o saneamiento: la Costa del Sol adjudica la obra