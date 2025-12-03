Un 'gran hermano' en el embalse, pozos, depósitos o saneamiento: la Costa del Sol adjudica la obra

EIEN Ingeniería y Automatización será la encargada de instalar el 'gran hermano' que pretende monitorizar los puntos estratégicos del agua en la Costa del Sol, ... tanto en lo que abastecimiento como a saneamiento respecta. La empresa, con sede en Leganés (Madrid), se ha hecho con el contrato que había activado Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El importe de los trabajos alcanza los 834.948 euros, impuestos incluidos. Se abre un plazo de seis meses para la instalación y configuración de la tecnología.

La digitalización, división en sectores y monitorización de la red de agua es una de las premisas en las que hay acuerdo general para la buena gobernanza de los recursos. Eso permite 'jugar' por zonas, detectar y resolver rápido problemas, llevar un buen recuento y mejorar la calidad del agua, ya sea en alta, en baja o que circule por el sistema de saneamiento.

'Agua 360'

La inversión se enmarca dentro del programa 'Agua 360' e incluye una treintena de puntos de control.

Según el pliego de condiciones técnicas que sirvió de base para la licitación, la contratista tiene que efectuar distintas intervenciones. Según el lugar de que se trate, se analizarán valores como el caudal, PH, conductividad (sal), presiones... Y se instalarán sistemas de telegestión. Todo esto se hace con caudalímetros, sondas, radares, contadores inteligentes...

El mapa

Entre los lugares que se van a controlar, se encuentra el canal de salida de agua desde la presa de La Concepción; en los túneles de trasvase al embalse citado desde los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa; los cinco pozos del río Fuengirola; los dos pozos de Guadalmansa; el manantial de Casares; dos manantiales en Istán y otro en Ojén; cinco depósitos de cabecera; sectores de la red de diseminados de Mijas, o sectores de Casares, Ojén y de Istán.

En materia de saneamiento y depuración, se vigilarán con telecontrol, monitorización o control de los puntos de vertido estaciones de bombeo de aguas residuales, colectores y depuradoras de Mijas, Ojén, Casares o Istán.