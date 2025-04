Un generador mantuvo a 13 grados el único pingüinario de Andalucía, situado en Benalmádena En el zoológico Selwo Aventura, los huéspedes que tenían previsto alojarse en el hotel que hay dentro de las instalaciones, mantuvieron su decisión a pesar de que la luz no volvió hasta la madrugada

A las 12.30 del lunes se fue la luz en el parque de animales Selwo Marina, en Benalmádena. Había comenzado el apagón nacional. Poco a poco los responsables del parque fueron conociendo la situación y decidieron poner en marcha los sistemas de emergencia con los que cuentan, sobre todo teniendo presente a una original población que reside en estas instalaciones, los pingüinos.

En Selwo Marina, en Benalmádena, se ubica el único pingüinario de Andalucía, que necesita de una serie de cuidados específicos para garantizar el bienestar de los 44 pingüinos de diferentes especies que residen en él. La filtración de lo que se conoce como la Isla de Hielo, así como su climatización son clave para mantener el lugar en unas condiciones óptimas.

«Estábamos preparados, tenemos un grupo electrógeno que da servicio a las zonas críticas», explica el director de Selwo Marina y Selwo Aventura, Alberto Martín, quien asegura que aunque fue «un día extraño» consiguieron que el parque funcionara con bastante normalidad. «Siempre tienes el miedo de que el apagón se pueda alargar, para lo que hubiera sido necesario buscar más suministro, pero estábamos tranquilos porque sabíamos que no iba a ir más allá de 24 horas».

El caso es que el parque estuvo abierto durante todo el día y recibiendo visitantes como un día normal. Y lo mismo ocurrió en Selwo Aventura, en Estepona, donde fue incluso fácil. «Son todos animales terrestres que tienen sus vallas, en las que no interviene para nada la electricidad y que están todos al aire libre. Los visitantes pasaron la jornada con normalidad», asegura Martín, quien sí detalla que el lunes había tres cabañas reservadas en el hotel que Selwo tiene dentro de las instalaciones del zoológico y «avisamos a los huéspedes de que no había luz, por si querían cambiar sus reservas, pero todos decidieron mantener el alojamiento», a pesar de que en esa zona no volvió la luz hasta la madrugada.

