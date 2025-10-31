La Gala Benéfica de Fundatul se convirtió este año en un homenaje póstumo a Remedios del Río

La farmacéutica y filántropa Remedios del Río falleció repentinamente este pasado verano pero su memoria ha estado muy presente en la Trigésimo Primera Gala Benéfica ... de Fundatul, celebrada en la noche del 31 de octubre en el hotel Anantara Villa Padierna de Benahavís.

Una amplia representación de la sociedad marbellí se dio cita un año más para homenajear a esta mujer, acompañar a su familia encabezada por sus cuatro hijos, Piedad, Tusti, Juan y Meme y colaborar de manera filantrópica con Fundatul, la asociación que ella misma creó en 1997 para atender las necesidades de personas con discapacidad de la Costa del Sol y Sierra de las Nieves y apoyarlas en su integración social y laboral.

Su hijo Juan del Río, actual presidente del Patronato siguiendo los deseos de su madre, manifestaba a Diario Sur sentirse muy emocionado «al hacer memoria de ella en esta cena y recaudar fondos para su proyecto. Hoy estamos muy cerca de ella».

«Esta noche celebramos la 31 Gala de Fundatul que es la obra solidaria y filantrópica a la que mi madre dedicó toda su vida, una Fundación que a mí me gusta mucho porque se dedica al tutelaje y a la integración social y laboral de los discapacitados. Tenemos casi 300 personas en siete proyectos y esta Gala hoy significa para nosotros sentir la emoción de continuar la obra de alguien enorme», manifestó el presidente de Fundatul.

Del Río aseguró que en ningún momento se les pasó por la cabeza disolver la Fundación tras el fallecimiento de su madre. «Hemos vivido con alguien que ha combinado, ahora en perspectiva lo puedo decir todavía mejor, un enorme grado de exigencia y de afán de mejora con la seguridad que da el amor incondicional. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es tutelar a casi 60 personas y ofrecer oportunidades sociales y laborales a casi 300 y vamos a continuar con ella. Vamos a seguir cumpliendo el deseo de mi madre y vamos a seguir haciéndolo como ella lo hacía, aunque nos dé un poco de vértigo ponernos en los zapatos de una diosa».

Trabajando en hoteles

Dos ejemplos claros de lo que Fundatul significa para las personas con discapacidad son Emilio Conejero, de 39 años, que pertenece a ella desde el 2014 y Francisco David Lazo, de 22, en la fundación desde el año 2019. Ambos están actualmente trabajando en dos hoteles de la Costa del Sol, integrados laboralmente y felices de sentirse útiles. «Sentimos la marcha de Remedios porque era una persona muy especial, siempre la hemos querido, nos ha ayudado a encontrar un buen trabajo y siempre va a estar en nuestros corazones», aseguraron a Diario Sur antes del comienzo de la Gala.

María José Pando, trabajando en la Fundación desde hace 10 años y en la actualidad gerente de Fundatul, en declaraciones a Diario Sur aseguró que «nuestro objetivo prioritario es normalizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y estamos enfocados en la integración laboral y la vida independiente, porque es una de las preocupaciones que las familias nos trasladan siempre, la pregunta de 'qué pasará con mis hijos en el futuro».

«Tutela, orientación laboral, formación prelaboral, empleo, autonomía y vida independiente. En ello trabajamos y todas las personas que estamos en Fundatul somos gente comprometida con los valores de Remedios del Río y creemos en lo que hacemos», concluyó Pando.

En la Gala de este año, a la que asistieron unas 200 personas y que estuvo presentada por el periodista Nacho Abad, se celebró también un desfile de modelos, todas ellas amigas de Remedios, que lucieron sus trajes, vestidos, túnicas, sombreros, pendientes, collares, etc. y que la familia generosamente ha puesto a disposición de Fundatul para recaudar fondos.