Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha presentado el Plan Municipal de Seguridad. SUR

Fuengirola pone en marcha un plan de seguridad para «reforzar el orden en la ciudad»

Habrá una mayor videovigilancia, más presencia policial a pie en los barrios y mejores medios e instalaciones

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

El gobierno municipal de Fuengirola ha diseñado un Plan Municipal de Seguridad para «reforzar el orden en la ciudad» y con el que se pretenden ... alcanzar tres objetivos: mejorar la capacidad operativa de Policía Local y Bomberos, incrementar la seguridad vial y aumentar la prevención de la delincuencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  9. 9 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fuengirola pone en marcha un plan de seguridad para «reforzar el orden en la ciudad»

Fuengirola pone en marcha un plan de seguridad para «reforzar el orden en la ciudad»