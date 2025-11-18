Fuengirola pone en marcha un plan de seguridad para «reforzar el orden en la ciudad»

El gobierno municipal de Fuengirola ha diseñado un Plan Municipal de Seguridad para «reforzar el orden en la ciudad» y con el que se pretenden ... alcanzar tres objetivos: mejorar la capacidad operativa de Policía Local y Bomberos, incrementar la seguridad vial y aumentar la prevención de la delincuencia.

El Cuerpo policial trabajará en el desarrollo de una Estrategia de Inteligencia y Seguridad que, en un primer término, consistirá en la ampliación del sistema de videovigilancia, actualmente compuesto por unos 200 dispositivos y que «pronto se elevarán sustancialmente», según ha detallado la alcaldesa, Ana Mula. Además, la Policía Local, cuya plantilla se va a incrementar con 14 agentes, ha diseñado una planificación para «garantizar la presencia de agentes a pie» en los barrios, durante las mañanas, y en «los principales» parques y plazas por las tardes.

El Ayuntamiento continuará apostando por hacer controles de tráfico aleatorios en todos los barrios, con «especial hincapié» en las pruebas de alcohol y drogas, y creando más pasos de peatones elevados

En infraestructuras, el plan de seguridad incluye la modernización del Centro de Coordinación de Emergencias, la actualización de la Sala 112, la creación de un Plan Municipal Anti Inundaciones, la adquisición de cinco nuevos coches patrulla y la implantación de un sistema de geolocalización para mejorar la eficacia de distribución y coordinación de toda la flota, la reforma del Parque de Bomberos, la optimización y mejora de la colaboración de los procedimientos VioGen con la Policía Nacional y la renovación del Plan Municipal de Emergencias.

