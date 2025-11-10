Fuengirola mejora los medios para la limpieza viaria

Fuengirola contará con medios para la limpieza viaria. A la flota de vehículos del servicio se han incorporado una barredora, dos furgonetas ligeras y 30 ... carros de mano eléctricos.

La barredora y una de las furgonetas han sido sufragadas por la Diputación de Málaga, con un coste de 229.295 y 33.746 euros, respectivamente, mientras que el otro vehículo, con un valor de 40.777 euros, ha sido financiado con fondos europeos. Los 30 carros de mano, con un coste de 2.400 euros por unidad, responden a la inversión que la empresa concesionaria del servicio ha hecho como consecuencia de la firma del nuevo contrato. En total, 375.000 euros de inversión.

La alcaldesa, Ana Mula, ha apuntado que la renovación de medios materiales en el servicio es «constante» y ha asegurado que «el enorme esfuerzo inversor y el trabajo extraordinario» que realizan los operarios hace que la limpieza sea «uno de los principales aspectos» que los turistas destacan a la hora de valorar la ciudad como destino.

Los fondos de la Diputación han permitido la renovación de 15 islas ecológicas de papel y cartón ubicadas en siete puntos de la ciudad

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuengirola ha recibido también de la Diputación de Málaga 67.956 euros, con los que el Consistorio ha renovado una quincena de bocas de islas ecológicas de papel y cartón ubicadas en siete puntos de la ciudad: las avenidas de las Salinas, Los Boliches y Jesús Cautivo, la plaza González Anaya y las calles Málaga, Lanzarote y Navarra.