Fuengirola aprueba el desarrollo urbanístico de Cerro del Agua

El pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado de manera definitiva la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá desarrollar ... urbanísticamente el entorno del Cerro del Agua, en Los Pacos. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de los grupos Popular, Socialista y Vox, así como con la abstención de Hacemos Fuengirola.

La concejal ponente de la propuesta de innovación de elementos, Rocío Arriaga, ha explicado que se trata de la culminación de un convenio urbanístico entre los propietarios del sector SUNC-13 y el propio Ayuntamiento. El acuerdo consistía en que el Consistorio dispusiera anticipadamente de parte de los terrenos para ejecutar la nueva calle Los Vecinos a cambio de tramitar la innovación de elementos del PGOU que pudiera culminar el desarrollo urbanístico de la zona.

«En la actualidad el vial ya está ejecutado por interés público y como promoción municipal. El coste del mismo deberá ser abonado por los propietarios afectados en función de sus porcentajes de participación y como obligaciones urbanísticas que tienen los propietarios del sector. Además, con este trámite corregimos una serie de erratas que contenía el propio PGOU», ha explicado la edil de Urbanismo.

La superficie total afectada es superior a los 75.000 metros cuadrados, supondrá la prolongación de la actual calle Los Vecinos, la promoción de viviendas privadas, así como la puesta en valor de zonas verdes.

Al inicio de la sesión plenaria, los concejales han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales de la dana de hace un año en la Comunidad Valencia, Castilla-La Mancha y Málaga.